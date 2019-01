Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (20 de ani) e unul dintre fotbaliștii din Liga 1 cu cele mai frumoase și active iubite pe rețelele de socializare. Ioana Timofeciuc (19 ani) este cea cu care „Mbappe" de la FCSB viseaza sa-și intemeieze o familie. Frumoasa bruneta a surprins din nou pe contul sau de Instagram cu o poza…

- Ies la iveala detalii despre cum a inceput relația dintre prezentatorul de televiziune Victor Slav și actuala sa iubita, Raluca Bombardiera. Prezentatorul de televiziune Victor Slav are o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept Bombardiera. Dupa ce…

- Intr-o serie de fotografii noi, postate pe contul sau de Instagram, Brooklyn Beckham ne arata cine este iubita sa. Modelul Hana Cross seamana izbitor cu faimoasa mama a lui Brooklyn, Victoria Beckham.

- Liviu Antal (29 de ani) și iubita sa sunt in vacanța in Brazilia unde se recreeaza, insa au avut timp sa viziteze și cateva locuri interesante. Fotbalistul, care tocmai s-a desparțit de Zalgiris, a postat doua imagini pe contul sau de Instagram cu care și-a speriat fanii. Antal și iubita sa s-au pozat…

- Internaționalul peruan Andre Carrillo n-a avut o cariera prea reușita in Europa. Benfica, ultimul sau club, l-a imprumutat sezonul trecut lui Watford, iar in aceasta stagiune la trimis la Al Hilal, in Arabia Saudita. Cea care i-a susținut moralul in aceasta perioada a fost Shuaila Gomez. Sunt casatoriți…

- Are o cariera in industria muzicala din Romania de 20 de ani. A cunoscut celebritatea odata cu trupa Andre, insa a reusit sa se mentina in topuri! Andreea Balan a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre drumul spre succes, ambitie, sacrificii, dar si despre cum…

- Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, a fost parasit de iubita. Matteo Salvini obișnuiește sa foloseasca rețelele de socializare online, iar de data aceastapartenera sa de viața a anunțat prin intermediul contului personal de Instagram sfarșitul relației cu acesta, relateaza cotidianul britanic The…

- Lino Golden și iubita lui, Andra Ghinea, au trecut prin multe din momentul in care au inceput sa formeze un cuplu, insa acum se ințeleg mai bine ca niciodata. Ei au plecat recent in prima vacanța și s-au pozat in ipostaze tandre. Cei doi indragostiți au plecat in prima vacanța la Istanbul. Acolo, in…