- Andreea Popescu se poate considera o femeie fercita! Fosta dansatoare a Deliei a devenit anul trecut mamica, are un soț care o iubește și, de parca nu era suficient, are și o soacra „de gașca”.

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, are parte de o zi cu o insemnatate aparte pentru ea, dar și pentru ex-partenerul sau de viața. Ziua de 29 ianuarie este cu o semnificație speciala in familia cantareței Simona Florescu și a legendarului actor Ion Dichiseanu. Este ziua in care…

- Cine spune ca viața de mamica este ușoara, inseamna ca niciodata nu a trait-o! Andreea Popescu și-a amanat vacanța pe care o planuise alaturi de familia sa, dintr-un motiv foarte bine intemeiat.

- Cine zice ca viața de mamica este una ușoara, inseamna ca nu a trait-o deloc așa cum trebuie! Andreea Popescu este o femeie extrem de fericita de cand a nascut, dar fiul sau, Ioachim, i-a facut o „surpriza” de proporții!

- De cand iubește nebunește, Denisa Despa s-a facut fata de casa și nu ezita nicio secunda sa-0i arate iubirea partenerului sau de viața, in public. De cand a renuțat la dans, focoasa șatena a facut mai multe schimbari fizice, iar acum și-a uimit fanii cu o noua imagine.

- Fosta prezentatoare Prima TV si fondatoarea MagiCamp a anuntat printr-un mesaj pe Facebook ca urmeaza sa nasca, explicand ca a preferat sa tina ascunsa sarcina pentru a-i proteja pe cei dragi. Totodata, Melania Medeleanu a subliniat ca isi asuma interesul pe care viata ei personala il suscita ca urmare…