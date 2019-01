Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin xi-a surprins astEzi admiratorii cu o fotografie mai putin obixnuitE. Vedeta s-a fotografiat in cadE, in timpc e avea parte de cateva momente de relaxare, axa cum rar se intamplE.

- Andreea Marin a stabilit o premiera in viața ei. Vedeta s-a șaudat cu selfie-ul pe care l-a facut in lift. Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Marin a ținut sa intre și ea in randul vedetelor care iși fac selfie-uri in lift. „N-ai poza in lift cu telefonul la vedere și ochelarii de soare pe…

- Andreea Marin a fost operata de urgența din cauza unor complicații la coloana. Fosta prezentatoare TV a ținut in secret faptul ca se opereza și numai dupa ce a trecut cu bine peste intervenția chirurgiala a vorbit deschis despre problema ei de sanatate. Conform mesajului postat de ”Zana” pe Instagram,…

- Andreea Marin este, fara doar și poate, una dintre cele mai elegante prezențe feminine din showbiz. Vedeta este o apariție notabila la fiecare eveniment la care participa, insa in viața de zi cu zi nu se sfiește sa se arate naturala.

- Andreea Mantea este o mamica devotata și face multe sacrificii pentru a avea un stil de viața sanatos. Vedeta și-a format o imagine personala pe parcursul anilor de celebritate și nu vrea deloc sa renunțe la look-ul care a consacrat-o.