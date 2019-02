Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia ANEI MARIA GARI, in varsta de 16 ani, din localitatea Nisipari, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 6 februarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,55 m, greutate…

- Iulia Albu se pare ca a luat-o in vizor pe Lidia Buble și nu rateaza sa-i critice nicio apariție a acesteia, fie ca este in mediul online, fie ca este la evenimente mondene. Lidia Buble a postat o fotografie pe contul sau de Instagram care nu a putut trece neobservata, nici de internauți, nici de Domnița…

- Parinții cred ca Elena a fost rapita in timp ce venea acasa de la școala, scrie stirilekanald.ro. Chiar in ziua dispariției, cei doi au primit un telefon suspect, vocea de la celalalt capat transmițandu-le sa nu mai caute fata, pentru ca nu se va mai intoarce acasa. Citeste si Cei mai prosti…

- Vasile Derevlean este un tanar din Marginea, Suceava. Desi esze abia la varsta majoratului, tanarul a suferit nu mai putin de 35 de operatii pentru a-i fi refacuta partea stanga a corpului. Cand era mic a tras cu mana stanga o oala cu apa fierbinte de pe soba.

- Gestul uimitor pe care Andreea Marin l-a facut pentru asistenta ei Stiind de complexele pe care aceasta le-a acumulat in toata aceasta perioada si de dorinta ei de a avea un zambet perfect, Andreea Marin a apelat la medicul stomatolog Adrian Mina pentru a veni in ajutorul Irinei si a rezolva problemele…

- Adolescenta a fost gasita moarta, sambata noapte, in casa familiei ei din Cadishead, Greater Mancheste, Marea Britanie. Ce ii indeamna tatal fetei pe alți parinți. Faith Hindle, in varsta de 13 ani, suferea de mai multa vreme de probleme mintale. Tatal adolescentei, Lee Hindle, spune ca inainte sa…

- Andreea Marin a stabilit o premiera in viața ei. Vedeta s-a șaudat cu selfie-ul pe care l-a facut in lift. Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Marin a ținut sa intre și ea in randul vedetelor care iși fac selfie-uri in lift. „N-ai poza in lift cu telefonul la vedere și ochelarii de soare pe…