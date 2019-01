Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a facut anunțul din Turcia! Iar cel mai entuziasmat a fost, bineințeles, fiul ei David. La fel ca prezentatorul Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal D „Puterea dragostei”. Vedeta…

- Andreea Mantea a postat pe contul de socializare, imagini cu fiul ei, in timp ce se aflau la o cafenea in Turcia, acolo unde cei doi vor locui aproximativ șase luni. David este foarte atașat de mama lui, au o relație speciala, așa ca nu ezita sa o surprinda cu mici gesturi pentru a-i arata dragostea…

- Chiar daca a plecat impreuna cu mama lui in Turcia, David vorbește cu tatal lui la fel de des. Cristi Mitrea a postat pe contul de socializare un mesaj, in care marturisește ca distanța nu este o problema pentru ei. „Distanta nu reprezinta nimic”, a scris Cristian Mitrea pe retelele de socializare in…

- Andreea Mantea s-a mutat pentru o perioada de șase luni in Turcia, pentru noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Fiul ei, care se afla cu ea in aceasta perioada, va merge la gradinița in Turcia. Andreea Mantea are un nou proiect profesional. Este vorba despre show-ul matrimonial…

- Andreea Mantea s-a muta in Turcia alaturi de fiul ei pentru a filma emisiunea noua pe care o va modera la Kanal D. David, fiul vedetei tv, a inceput deja sa vorbeasca turca si se pregateste de gradinita. Luni, 19 noiembrie, la ora 10:00, la Kanal D va debuta marea premiera a show-ului matrimonial „Puterea…

- Andreea Mantea a pregatit o surpriza de proporții pentru fanii ei, vedeta se muta in Turcia, alaturi de fiul ei, David, și bona copilului. La fel ca și Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal…

- Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite "Puterea dragostei" la Kanal D. Vedeta și-a negociat noul contract in așa fel incat sa poata pleca nu doar cu fiul ei, David, cum era firesc, ci și cu bona, absolut necesara in orele cand ea filmeaza, trustul acoperind toate cheltuielile de cazare…