Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut printr-o situație extrem de dificila și a suferit un stop cardio-respirator, Andreea Balan este bine și a publicat pe contul sau de Facebook o noua fotografie cu fetița ei, Clara Maria. ”Ia priviți ce minune am eu aici?❤️? E sanatoasa, cantarește 3190g, are 49 cm, e cuminte și papa…

- Mirela Vaida a comentat despre situația prin care a trecut Andreea Balan in timpul celei de-a doua nașteri. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirato in timpul operației de cezariana. Mirela Vaida este insarcinata cu cel de-al treilea copil și urmeaza sa nasca peste puțin timp. "Eu o sa nasc…

- Andreea Balan a facut noi dezvaluiri tulburatoare, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Artista, care și-a luat fetița in brațe, a spus ca timp de doua zile „s-a luptat sa traiasca”.

- Andreea Balan a trecut prin clipe foarte grele, luni seara, când a facut stop cardio-respirator, imediat dupa ce a nascut-o pe Clara Maria. Medicii au reusit sa îi salveze viata artistei.

- Andreea Balan este extrem de fericita! Frumoasa vedeta și-a cunoscut de-abia astazi fetița, pe Clara Maria, dupa ce a luptat 2 zile pentru viața ei. Artista este recunoscatoare medicilor pentru tot ceea ce au facut pentru ea și este extrem de bucuroasa ca totul s-a terminat cu bine.

- Andreea Balan a suferit o embolie amiotica, imediat dupa ce i-a dat viata fiicei ei. Mai exact, lichidul amiotic din uter a ajuns in sange si astfel solista a facut stop cardio-respirator. Acesta problema medicala apare de regula la nasteri naturale, si foarte putin la cezariana. Andreea Balan,…

- Autoritațile au dat publicitații, recent, concluziile investigației privind moartea unei fetițe de 14 ani, al carei trup a fost descoperit într-o groapa din spatele rulotei parinților.

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cantareața Camelia Argint a murit la varsta de 55 de ani in urma unui infarct. Toți cei care au cunoscut și, mai ales, elevii sai, sunt in stare de șoc.