- Stabilita pentru o perioada in Statele Unite, Andreea Antonescu se bucura de stilul vieții urbane americane, unde simte libertatea și confortul mult mai mult decat acasa. Mai ales din punct de vedere al intimitații publice pentru ca, nefiind cunoscuta, solista iși spala rufele in public! Mai exact la…

- Referendumul pentru familia traditionala se desfașoara azi și maine, intre orele 7.00 – 21.00. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.483.548 persoane cu drept de vot. Azi-dimineața la ora 7 s-au deschis urnele – in tara si strainatate – in cadrul referendumului…

- La 21 de ani, Camila Cabello are cele mai multe nominalizari la gala MTV Europe Music Awards, care va avea loc in Bilbao, Spania, pe 4 noiembrie. Camila Cabello are șase nominalizari la MTV Europe Music Awards 2018. Artista a inregistrat un urias succes comercial atat cu hitul „Havana”, interpretat…

- Unele celebritați sunt pline de zel, nepoliticoase și, in general, rautacioase cu cei cu care lucreaza. Nu și Keanu Reeves, actorul de 54 de ani, nascut in Liban. Starul din Matric se simte canadian, dar locuiește de ani buni in Statele Unite. Keanu Reeves este un artist complet – s-a ocupat de muzica,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat luni seara ca ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, a fost invitat pentru a fi audiat public, miercuri, in Comisia de politica externa a...

- Ieri, micu:a Ana Georgia a fost sErbEtoritE in familie, iar celebra prezentatoare Simona Gherghe a fost in culmea fericirii. Prin legEturE telefonicE directE la ~Agen:ia VIP, blondina a vorbit despre aceastE frumoasE zi, despre cum s-au bucurat ieri, impreunE, dar "i despre cat de fericitE este aceasta,…

- Biroul senatorului republican a anuntat sambata seara ca el a incetat din viata in cursul dupa-amiezii, inconjurat de sotia sa, Cindy, si de familie. "La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat biroul intr-un comunicat. John…

- Pana la sfarsitul anului, aproximativ 15 proiecte de parteneriat public-privat vor fi demarate, incusiv pentru trei autostrazi, a precizat Darius Valcov, consilier al prim-ministrului, informeaza Mediafax."In Romania, pana la sfarsitul acestui an, se va demara licitatia pentru canalul Dunare-Bucuresti…