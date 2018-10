Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar acest lucru se vede din reactiile fanilor xi din felul cum este primitE de fiecare datE la concerte. Andra xtie sE le rEspundE pe mEsurE oamenilor care o iubesc xi este conxtientE cE ei sunt cei care o tin in "viatE" pe scenE.

- Mara Banica face ravagii cand merge in mall! Cunoscuta jurnalista i"i face de cap "i i"i cumpara tot ce ii pofte"te inima, ca deh, i"i permite "i merita! Ori de cate ori are pu:in timp liber are grija sa i"i innoiascE garderoba.

- Andra a pus lumea mondenE pe jar, atunci cand o anume fotografie i-a fEcut pe admiratori sE se intrebe dacE nu cumva vedeta a"teaptE venirea pe lume a unui al treilea copil, impreunE cu so:ul ei. De atunci, Andra nu prea a ajutat la ~stingerea zvonurilor prin reac:ia ei.

- Ilie NEstase este tinut in joc de glezne de sotia sa! Acuzat de infidelitate xi aflat la un pas de divort, fostul mare tenismen a mai primit o loviturE teribilE din partea lui Brigitte. Recent, frumoasa brunetE a fost protagonista unor momente care, cu sigurantE, il vor face pe fostul mare tenismen…