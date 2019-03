Stiri pe aceeasi tema

- Elefantul din cutie a decis din nou soarta echipei aflate in pericol de eliminare. A fost roșu, ceea ce inseamna ca parasește iși va lua la revedere de la celelalte echipe și va parasi "Asia Express".

- Lupta pentru ultima șansa s-a dat, in aceasta seara, intre echipele formate din Jojo și Paul Ipate, Anca Sigartau și fiul ei, Teo și Șerban Copoț și George Vintila. Nervii s-au intins la maxim, iar unii concurenți au simțit ca ajung la capatul puterilor.

- Luni seara, de la 20:00, pe Antena 1, cinci echipe continua traseul celui mai dur reality show, in cea de-a doua etapa din India. Echipa imuna, Ana Morodan și Teleșpan, vor fi cei care vor decide astazi plecarea in cursa a colegilor, in funcție de strategia lor de joc.

- Ana Morodan și partenerul ei, Teleșpan au cașigat imunitatea, in ediția de duminica, Asia Express, dar și avantajul de a nu mai face autostopul și de a sta la hotel. Deși ar fi trebuit sa se bucure de moment, concurenta a avut o reacție șocanta și le-a marturisit tuturor ca are dureri cumplite din…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka. In urma unei probe fizice, Cosmin Seleși s-a accidentat și nu a mai putut sa continue cursa, iar la final, imunitatea a fost caștigata de Ana Morodan și Teleșpan, care și-au asigurat locul in prima etapa din India.

- Margherita de la Clejani a ajuns la spital in Asia Express dupa ce acuzat stari de rau. Bruneta este nevoita sa vina in țara deoarece problemele de sanatate sunt serioase. Așadar, ea și Nicoleta Luciu au parasit competiția.

- Luni seara, pe Antena 1, șapte echipe au reinceput cursa in Sri Lanka, pe Drumul Elefantului. Avand in vedere ca Anca Sigartau și Teo au caștigat deja imunitatea acestei etape, s-au bucurat de o zi fara stres și au avut ocazia sa vada

- „Asia Express”, reality show difuzat in curand de Antena 1, este sursa de inspiratie pentru noua carte a lui Serban Copot, una dintre vedetele care concureaza in acest sezon. “Aveam in plan o carte de aventuri pentru copii, iar „Asia Express” a picat la tanc.