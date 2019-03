Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan s-a pozat iarași in așternuturi. Impresara a captat imediat atenția fanilor sai din mediul online. Anamaria Prodan le-a facut o surpriza admiratorlor sai din mediul online. Aceasta s-a pozat din nou in așternuturi. Ipostaza in care vedeta s-a fotografiat a fost pe pacul internauților,…

- Lady Gaga este una dintre cele mai nonconformiste artiste din lume, care intoarce privirile tuturor, ori de cate ori iși face apariția la vreun eveniment. Fie ca este de rau sau de bine, vedeta continua sa se poarte așa cum ii place și nu prea ține deloc cont de gurile rele.

- Anamaria Prodan are numai cuvinte de lauda la adresa soțului ei, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Impresara a ieșit la masa cu partenerul sau de viața. Vedeta a publicat o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf pe contul sau de Instagram. Imaginea este insoțita de un mesaj simplu, prin…

- Adriana Bahmuțeanu i-a facut o urare speciala impresarei Anamaria Prodan, care și-a aniversat ziua de naștere. In data de 17 decembrie, impresara Anamaria Prodan și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a implinit 46 de ani. Cu aceasta ocazie, impresara a fost felicitatta de o mulțime de oameni. Printre…