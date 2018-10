Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Radu, portarul lui Genoa, a primit trei goluri in ultimul meci din Serie A, scor 1-3 cu Parma, dar antrenorul Lisandro Lopez va miza pe serviciile romanului și in etapa de sambata cu Juventus. Goalkeeperul naționalei Romaniei sub 21 de ani a ajuns deja la trei meciuri consecutive in care a fost…

- Un oficial al ministerului de externe de la Moscova a spus ca Maria Britanie a fost inamicul Rusiei inca de pe vremea lui Ivan cel Groaznic, declarația venind dupa informații privind posibile atacuri cibernetice pe care Londra le-ar lua in considerare, scrie Moscow Times.

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Primul Forum Economic Moldo-Rus își continua lucrarile la Chișinau. Vineri, la Palatul Republicii din Capitala, au loc principalele acțiuni, iar numarul celor care vor sa ajunga la eveniment este în creștere. Deputatul Parlamentului European…

- Lansata in urma cu numai o saptamana, piesa „Numa Numa 2” devine deja un fenomen: are peste 10 milioane de vizualizari pe YouTube, este #3 in Trending Romania, a ajuns #1 in Japonia și urca in topurile din lumea intreaga. Nominalizat la premiile Grammy și autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri…

- Acordul pe care Germania l-a incheiat cu Rusia pentru constructia gazoductului North Stream 2 este "ridicol" si "nepotrivit", a declarat marti presedintele american Donald Trump, intr-un nou atac asupra unui acord care a trezit suspiciuni in Europa si in afara ei, informeaza miercuri dpa preluata…

- Rusia a fost condamnata, din nou, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, (CtEDO), in privința unui caz, produs in regiunea transnistreana. Este vorba despre moartea lui Alexandru Stomatii, un tanar care a fost inrolat forțat in așa-zisa armata transnistreana și care a fost gasit impușcat, intr-o…

- O aeronava militara ruseasca de recunoaștere radioelectronica Il-20, cu 14 militari la bord, a disparut deasupra Marii Mediterane la intoarcerea sa spre baza aeriana „Khmeimim”. Turnul de control de la baza a pierdut contactul cu aparatul, luni, 17 septembrie, in jurul orei 11:00, cand avionul se afla…

- Extrem de apreciat in randul actorilor de filme de acțiune, Tom Hardy pastreaza o distanța de siguranța fața de fanii sai și fața de presa. Actorul și-a facut foarte clara parerea despre cei care ii fotografiaza copiii.