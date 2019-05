FOTO Ambuteiaj masiv pe Everest: Cel puțin alți patru alpiniști au murit Patru alți alpiniști au murit pe Everest, au anunțat vineri organizatorii expedițiilor, în timp ce îngrijorarile cu privire la supraaglomerarea crestei cresc. Numarul persoanelor decedate în acest sezon pe cel mai înalt munte a crescut la opt, ptrivit AFP.

Asta, dupa ce doi alpiniști și-au pierdut deja viața joi, unde trebuie sa stai la coada pentru a ajunge pe acoperișul lumii, cu o așteptare de mai multe ore.

Pâna joi, 550 de alipiniști au atins vârful muntelui de 8.848 metri înalțime în acest an.

Doi indieni, un autriac și un nepalez… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit NBC, cei trei, de nationalitate indiana, au murit joi de epuizare, doi (Anjali Kulkarni, de 54 de ani, si Kalpana Das, de 49 de ani) in timp ce coborau muntele, iar al treilea (Nihal Bagwan, de 27 de ani), in timp ce astepta la coada formata pentru a putea ajunge la varf.Moartea…

- Un sofer roman care era blocat intr-un ambuteiaj pe o autostrada din Marea Britanie a fost devastat cand a aflat ca iubita sa era victima accidentului din cauza caruia traficul se desfasura cu dificultate.

- Luke Perry, cunoscut pentru interpretarea lui Dylan McKay din serialul Beverly Hills 90210, a murit la varsta 52 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, noteaza Dailymail.co.uk. Luke Perry a decedat la cinci zile dupa ce a fost spitalizat, in urma unui accident cerebral suferit in timp ce acesta…

- ADEVARUL GOL-GOLUT… Fostul finantator al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, reactioneaza extrem de dur la declaratiile facute de Ciprian Damian, saptamana trecuta, la GSP live. La acelasi post de televiziune, ieri, Porumboiu a venit cu precizari legate de modul in care a fost distrus clubul de fotbal de catre…

- Cinci persoane aflate la bordul unui elicoter de salvare au murit dupa ce aparatul de zbor s-a prabușit într-o zona montana din sud-vestul Iranului, potrivit televiziunii naționale iraniene, relateaza AFP. Elicopterul fusese trimis sa ajute o femeie de 26 de ani care însarcinata. Nava…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata duminica intr-o tornada care a provocat pagube "catastrofale" in statul Alabama din sud-estul SUA, potrivit anuntului facut de un serif local intr-o inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a canalului local de televiziune al retelei CBS, relateaza…

- Doi fani ai echipei turce Ankaragucu au murit in noaptea de vineri spre sambata și alți 24 au fost raniți intr-un accident. Ankaragucu, echipa unde este legitimat Wilfred Moke, fost jucator la FCSB și FC Voluntari, s-a impus pe terenul celor de la Antalyaspor, 4-2. La intoarcerea catre Ankara, pe autostrada,…

- Cel puțin zece persoane au murit in capitala Somaliei, Mogadishu, dupa ce un vehicul incarcat cu exploziv a fost detonata in apropierea unui hotel, au anunțat joi seara autoritațile locale, citate de Reuters. Atacul a fost revendicat de rețeaua terorista Al-Shabaab, afiliata Al-Qaida.…