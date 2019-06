Stiri pe aceeasi tema

- Petru Plotuna e bucatarul care se va ocupa de toate detaliile culinare pentru naționala U21 pe parcursul Campionatului European. E de 20 de ani in Italia și știe ce nu trebuie sa le lipseasca jucatorilor din meniu. Naționala U21 a Romaniei a ajuns la Forli, unde va sta pe toata perioada Campionatului…

- 9 din 10 romani pleaca in cel puțin o vacanța in timpul anului, iar, dintre aceștia, 8 au calatorit in țara, conform unui studiu realizat la sfarșitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience, cu privire la comportamentul romanilor vis-a-vis de vacanțe. 80%…

- FRF a anuntat oficial ca Ionut Nedelcearu (23 de ani) va fi apt pentru Campionatul European U21 din Italia si San Marino.Chiar daca au existat zvonuri conform carora aparatorul legitimat la UFA nu va fi apt pentru primul joc, medicii au spus ca accidentarea nu este atat de grava pe cat s-a…

- Fundasul Ionut Nedelcearu, accidentat la meciul cu Malta, a declarat ca a suferit o fractura a oaselor nazale, însa asta nu îl va împiedica sa evolueze la Campionatul European de tineret, scrie News.ro."Din fericire pentru mine, sunt bine, nu e nimic grav. Am fost la spital,…

- Otilia, o romanca de 23 de ani, s-a stins din viata intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Tanara pleca in vacanta, la Londra, alaturi de prietenele ei.

- Daca nu ti-ai facut incat planuri pentru concediul de vara, iti recomandam sa iti faci incalzirea cu un city break aproape de casa, ieftin si relaxant, suficient cat sa te introduca in atmosfera de vacanta. Iata cateva destinatii pe care nu trebuie sa...

- Un roman stabilit in Marea Britanie a mers anul trecut in concediu in Italia, la Trento. Romanul a mers cu mașina lui de lux, un BMW X5, un automobil care le-a atras imediat atenția unor hoți. Aceștia, patru la numar, dintre care o femeie și trei barbați, s-au apropiat de barbat, l-au electrocutat,…

