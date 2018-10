Stiri pe aceeasi tema

- Discutia pe care a avut-o Alexandru Mitrita cu Ilie Balaci, inainte sa moara, l-a marcat profund pe mijlocasul Craiovei. ”Minunea Blonda” i-a dat mai multe sfaturi, iar Mitrita pare ca este dispus sa tina cont de ele. Cuvintele ”distreaza-te pe teren” au fost atat de...

- Alexandru Mitrita (23 de ani), liderul Uniersitatii Craiova, a trecut, duminica seara, printr-un adevarat carusel al emotiilor in meciul pe care echipa sa l-a castigat, 2-1 pe teren propriu cu FCSB. In ziua in care Ilie Balaci i-a parasit, oltenii au intrerupt o serie de 16 ani...

- Ilie Balaci era un simpatizand al jucatorilor tehnici. Preferatul sau era mijlocasul Craiovei, Alexandru Mitrita, iar in urma cu cateva zile cei doi avusesera o discutie. Actualul mijlocas al oltenilor a tinut sa impartaseasca ultimul dialogul pe care l-a avut cu Balaci.

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, duminica, faptul ca inaintea meciurilor care au mai ramas din etapa a 12-a a Ligii I se vor tine momente reculegere in memoria fostului mare jucator Ilie Balaci, decedat duminica, la varsta de 62 de ani. ''Memoria celui care a fost Ilie Balaci, unul dintre…

- Alexandru Mitrita (23 de ani) a fost, in vara acestui an, la un pas de primul mare transfer al carierei. Actualul golgheter al Ligii 1 Betano (opt goluri, la egalitate cu George Tucudean) a fost propus de Gica Craioveanu (50 de ani) la Villarreal si, chiar daca impresia lasata...

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, si antrenorul Florin Bratu au intrat in conflict, iar "Bratone" a fost demis. Totul a pornit de la oferta FCSB-ului pentru mijlocas, vicecampioana Ligii 1 Betano, iar tehnicianul a declarat in public cum jucatorul sau a destabilizat vestiarul. Sorin...

- Mario Camora (32 de ani), capitanul si unul dintre cei mai importanti jucatori ai CFR-ului, a dezvaluit, luni seara, imediat dupa meciul cu Universitatea Craiova (0-0, in Gruia) ca sefii campioanei Ligii 1 Betano nu i-au oferit, inca, prelungirea contractului. Intr-un discurs in...

- Gestul unui elev de 15 ani din Liverpool a fost apreciat de intreaga comunitate, dupa ce a ajutat un baiat de 11 ani care s-a urcat in autobuzul greșit, fara bani sau telefon mobil, in prima sa zi de...