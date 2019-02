Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, fostul mare international, a creionat doua echipe-tip: una formata din cei mai buni jucatori alaturi de care a evoluat si cealalta din cei mai buni fotbalisti all-time. Dupa ce a renuntat la fotbal, in 2003, Gica Popescu a fost impresar si a creat si o Scoala de Fotbal, la Targoviste.…

- BERBEC: Astazi va relaxati și faceti doar ce va place. Visati de mult timp la o astfel de zi și iata ca acum va puteti bucura de timpul liber. Pana spre seara o sa va simtiti mai bine.

- Dupa sase luni de la transferul la Juventus, Cristiano Ronaldo a ridicat primul trofeu in tricoul bianconero. A devenit supercampionul Italiei in urma golului marcat in victoria in fata celor de la AC Milan, 1-0.

- Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Daca vrei ca banii sa nu iți lipseasca din buzunar in 2019 atunci este musai ca astazi sa nu cheltuiești bani. Stiu ca este puțin cam greu de respectat,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, la Bistrita, ca si-ar fi dorit sa efectueze o vizita in Afganistan inainte de Craciun, la militarii dislocati in teatrul de operatii de acolo, insa programul nu i-a permis acest lucru, motiv pentru care le va transmite mesajele de sarbatori…

- Internationalul francez Benjamin Mendy, jucatorul echipei Manchester City, victima unei entorse la genunchiul drept si a unei leziuni la menisc, a fost operat miercuri la Barcelona, a anuntat clubul englez de fotbal pe site-ul sau oficial.

- Regimul din Coreea de Nord probabil mentine in functiune cel putin 13 baze de sisteme balistice in pofida negocierilor cu Statele Unite, arata date ale Institutului american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un,…