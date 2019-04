Stiri pe aceeasi tema

- La Campionatul European de Powerlifting, juniori și seniori, prima competiție majora a anului, ce se va desfașura in Cehia, la Pilsen, in perioda 28 aprilie – 4 mai, CS Unirea Alba Iulia va avea șapte reprezentanți, un antrenor și șase concurenți, in delegația Romaniei, din Alba mai fiind și Daniel…

- Sportivul roman Alin Alexuc Ciurariu a cucerit, sambata, medalia de bronz la categoria 130 de kilograme (greco-romane) la Campionatelor Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Bucuresti, potrivit Agerpres.Pana in acest moment, Romania a castigat patru medalii…

- Unirea Alba Iulia disputa de la ora 17.00, pe “Cetate”, unul dintre cele mai dificile jocuri ale primaverii pe teren propriu, gruparea din Cetatea Marii Uniri urmand sa intalneasca CSM Școlar Reșița, clasata pe poziția a 4-a, cu 38 de puncte. Se anunța o confruntare extrem de importanta pentru ambele…

- Peste 600 de sportivi din 40 de tari vor participa la Campionatele Europene de lupte de la Bucuresti, in perioada 8-14 aprilie, competitie la care Romania va alinia 30 de sportivi, cate zece la fiecare stil. Obiectivul Federatiei Romane de Lupte pentru aceasta competitie este obtinerea a 3-4 medalii. Este…

- Doua medalii au cucerit marșaluitoarele din Cetatea Marii Uniri, la recentele Campionate de Marș ce s-au disputat la Botoșani. Astfel Mihaela Acatrinei a devenit vicecampioana naționala la senioare, iar Georgiana Jid a caștigat medalia de bronz la tineret. “Ne-am atins obiectivul propus, acela de a…

- Unirea Alba Iulia, clubul fanion al fotbalului județean, va sarbatori 95 de ani de existența, printr-o expoziție fotografica, ce va fi gazduita, in weekend, in Muzeul “Principia” din Cetatea Marii Uniri. La eveniment va fi prezent și președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, care se…

- Tanara echipa din Cetatea Marii Uniri abordeaza increzatoare etapa secunda a returului, meci extern, pe Stadionul “Michael Klein”, azi, de la ora 15.00, cu nou-promovata de langa furnale. Este un joc intre vecinele de clasament, poziția a 9-a vizitatorii, cu 22 de puncte, locul al 10-lea gazdele (ce…

- Tanara echipa din Cetatea Marii Uniri abordeaza increzatoare etapa secunda a returului, meci extern, pe Stadionul “Michael Klein”, sambata, 10 martie, de la ora 15.00, cu nou-promovata de langa furnale. Este un joc intre vecinele de clasament, poziția a 9-a vizitatorii, cu 22 de puncte, locul al 10-lea…