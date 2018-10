Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor Digi Sport, Balaci (62 de ani) a cazut din senin in aceasta dimineata, iar in urma cu doar cateva minute i s-a declarat decesul. "Mi-a zis un prieten. Am vorbit la Craiova, cu prietenii nostri, care ii tineau lumanarea. Parca suntem blestemati!", a spus, printre lacrimi, Sorin…

- Daca ești nemulțumita de silueta ta și iți dorești cu ardoare sa dai jos cateva kilograme, intr-un timp record, atunci trebuie sa incerci dieta de trei zile, ce te va ajuta sa piezi pana la cinci kilograme.

- Celulita nu este o afectiune de care nu poti scapa, insa trebuie sa stii ca tine mult de tine si de stilul de viata pe care alegi sa il duci. Celulita este o acumulare de grasime subcutanata la nivelul coapselor, soldurilor si feselor. Multe femei se ”lupta” cu aceasta conditie.

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. Nu e ușor, insa artista este disciplinata și adoptat un nou stil de viața și se straduiește sa manance cat mai sanatos. A avut peste 80 de kg,…

- Fostul primar al sectorului 4 a fost surprins in timp ce se relaxa la malul marii. Deși a ramas cu mult exces de piele dupa ce a slabit in urma operației de micșorare a stomacului, Piedone nu se sfiește sa-și etaleze noua silueta. Fostul primar a fost filmat și intr-un club de pe litoral in…

- Un medic din Pascani este acuzat ca a lasat sa moara un pacient cazut in apropierea cabinetului. Barbatul de 83 de ani a intrat in stop cardio-respirator, a cazut in apropierea unui cabinet medical, iar doctorul si asistenta n-au intervenit sa-i acorde primul ajutor. Incidentul a fost relatat, marti,…

- A slabit 14 kg cu programul lui Carmen Bruma. Iata ce a facut! Carmen Bruma a lansat la inceputul acestui an un program ce poate ajuta pe oricine sa slabeasca si sa ajunga in forma fizica buna. Vedeta a targetat femeile ce urmeaza sa se marite, acestea urmand sa ajunga in forma maxima in ziua in care…

- O vaca s-a nascut in județul Neamț fara ochi și fara coada. Proprietarul animalului nu s-a gandit la un semn divin ci a gasit imediat o explicație științifica: totul are legatura cu genetica. Medicul veterinar din localitate a confirmat și el anomalia din gospodaria crescatorului de animale, din localitatea…