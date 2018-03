Stiri pe aceeasi tema

- Mall-ul online al familie, Elefant.ro ne aduce, astazi o super campanie dedicata celor pasionați de citit. 45.632 de titluri diverse pentru cititori diferiți. Carțile au un discount de 50% pentru orice comanda in valoare de minimum 89,99 lei.

- Format din romane destinate celor de 15-25 de ani, foarte in voga in Hexagon, acest gen a devenit de la un segment nisa, al doilea cel mai bine vandut, dupa literatura generala, si este considerat de editori un fenomen care ar putea salva o piata a cartii in scadere. Stilul Young Adult reprezinta 40%…

- Capitala a fost cuprinsa luni spre orele pranzului de o ninsoare puternica, cum putine au fost in iarna ce a trecut. Imagini cu ninsoarea intensa si fulgii mari din diverse zone din Bucuresti au fost postate de utilizatori pe retelele sociale.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca la preluarea mandatului sau a constatat ca standul Romaniei pentru participarea ca tara invitata de onoare la Targul de Carte de la Leipzig nu era inca realizat. "Un alt lucru pe care am reusit sa-l deblochez…

- "Zoom in Romania" este mottoul sub care, la standul Romaniei (Hala 4, E501), in spatii consacrate dezbaterilor, precum Forum Ost-SudOst si Cafe Europa, dar si in alte locatii cunoscute din Leipzig, vor avea loc peste 60 de evenimente care promoveaza autorii romani contemporani. "Promovarea culturii…

- Trump se va duce la frontiera la Otay Mesa, la sud de San Diego, locul unde sunt expuse cele opt prototipuri ale zidului pe care vrea sa il construiasca pe cei circa 3.000 de kilometri de granita cu Mexicul, una dintre principalele sale promisiuni de campanie. Dupa ce va examina prototipurile de zid,…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 21.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe DJ 107 – Manarade, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizatie provizorie de circulatie era expirata din luna octombrie…

- Chiar daca unele se invart dupa deget si nu recunosc vizitele pe care le-au facut la medicul estetician, sunt si vedete care recunosc si spun adevarul despre interventiile estetice pe care le au.

- Cartile sunt un subiect sensibil pentru multi oameni in ziua de azi. Prea putini isi mai dedica timp pentru a citi o carte. Tentatia de a deschide televizorul sau de a da drumul unui serial este mult prea mare si, in plus, efortul de a urmari o emisiune de televiziune sau un film este mult mai mic…

- Jandarmii au surprins doua persoane care doreau sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 310 pachete de tigari netimbrate 6.200 tigarete . Luni si marti, 05 06 martie a.c., ora 10.30, respectiv 07.00, doua echipaje de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, au desfasurat doua actiuni…

- Ioan STOICA • Unul dintre cei mai mari critici de teatru ai lumii a plecat de la Buzau, dupa absolvirea liceului, din pozitia de interpret al unui rol in spectacolul cu piesa „Ecaterina Teodoroiu”, al Teatrului Popular local, si a ajuns la Paris Cea mai recenta carte a lui George Banu, „La porte, au…

- Una din principalele cauze ale producerii accidentelor este viteza. Tocmai din acest motiv, in cazul vitezelor care depasesc cu mai mult de 50 km/h viteza legala, permisul de conducere se suspenda pentru 90 de zile.

- Suntem atrași instinctiv de lucruri care se conformeaza gandurilor și personalitaților noastre. Nu avem control asupra acestui lucru și mintea noastra ne indreapta spre aceste lucruri. De exemplu, o persoana introvertita va observa mai intai un colț liniștit chiar daca se da o petrecere in aceeași camera.…

- Fostul selectioner al României, cunoscut drept un fan al Stelei, dar al echipei nou-înfiintata de Armata, a surprins pe toata lumea când a deplâns situatia lui Dinamo, club care n-a prins play-off-ul.

- B.J.T. (Biblioteca Județeana Timiș) face Semn. De carte! Consiliul Județean Timiș și Biblioteca Județeana Timiș „Sorin Titel” propun o noua LecTura de Forța. . Fiecare participant(a) se va prezenta la eveniment cu o carte preferata. Fragmentul preferat va fi marcat de semnul pus la dispoziție de catre…

- Deputatul USR de Maramures Vlad Emanuel Durus a facut o donatie de carte catre Scoala din Apsa de Mijloc, localitate din dreapta Tisei. Acestea au ajuns la destinatie cu sprijinul lui Mihai Cosma (foto), baimareanul care se implica foarte mult in promovarea limbii si culturii romane in acea zona. „Nu…

- Autor: William Butler Yeats Memoriile lui W.B. Yeats ofera un lung sir de relatari personale captivante cu privire la numeroase figuri culturale ale Irlandei si Angliei secolului XX. Il cunoastem pe poetul si dramaturgul Yeats, fondatorul celebrului Teatru Abbey din Dublin, si asistam la dezvoltarea…

- In toate cele patru desene apar o semniluna deasupra unor valuri. Diferenețe dintre ele, insa, pot dezvalui personalitatea ascunsa. Alege imaginea care-ți place cel mai mult și vezi ce spune despre tine.Imaginea 1: ai o imaginație bogata și foarte multe visuri și dorințe.

- Valentina Pelinel a fost rasfatata de Ziua Indragostitilor, care coincide cu onomastica ei. Blondina a primit un cadou de la tatal copilului ei si s-a laaudat cu el pe Facebook. Cristi Borcea a dat dovada de romantism si i-a trimis Valentinei o cutie uriasa cu trandafiri rosii, in forma de inima, in…

- Atunci cand iți dorești sa devii un antreprenor de succes sau ai deja un business pe care vrei sa il dezvolți, trebuie sa inveți cat mai mult de la cei care au ajuns in top. Pentru ca nu sunt intotdeauna accesibile conferințele sau cursurile, fie ele online sau offline, cea mai la indemana metoda pentru…

- Procuratura municipiului Chișinau nu va incepe urmarire penala in privința primarului interimar al capitalei Silvia Radu și a viceprimarilor Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu, potrivit unui raspuns oficial la sesizarea vicepreședintelui Partidului Liberal Valeriu Munteanu. Astfel, potrivit adjunctului…

- Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" formeaza un cuplu controversat, deoarece relatia lor a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca in cadrul emisiunii in care s-au si cunoscut nu se simpatizau deloc. Chiar si asa, Aurel inca a pastrat in suflet anumite reprosuri.

- Italianul Luca Vincenti, scriitor, sociolog, criminolog, a stat in proximitatea bandelor de strada și le-a descifrat codurile, infiltrandu-se timp de 10 ani. Rezultatul, o carte, care a fost interzisa in Italia, ce se numește "Bandele de strada”.

- Traim cu certitudine in era tehnologiei si tot mai multi antreprenori se orienteaza spre business-ul online, in mod special catre Amazon. Esti la inceput de drum si nu esti foarte sigur de pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a porni o afacere de succes pe Amazon? Afla chiar acum de la…

- Miercuri, 7 februarie 2017, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un tanar de 34 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta sesizata in aceeasi zi. Se are ca, in ziua de 7 februarie, in jurul orelor 15.25, in timp…

- Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuita victima trebuie sa faca dovada abuzului prin urmatoarele documente: copie Carte de Identitate; certificat medico-legal – in cazul in care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se deconteaza…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis. Se pare ca cei doi au fost la cumparaturi, deoarece aceștia aveau mai multe sacoșe. Președintele era imbracat...

- Celebra campanie demarata de Ministerul Agriculturii va poposi in parcarea unui hypermarket deschis la jumatatea acestei saptamani, iar buzoieni sunt invitați sa se convinga de calitatea produselor culinare pe baza de carne de oaie. Privita la inceput cu scepticism și ironie celebra campanie „Alege…

- De-a dreptul superb a fost cadoul pe care Corina Bud l-a primit de ziua ei. A venit de la Robin, fiul ei care a reusit sa-si rasfete mama si, in acelasi rimp, sa o surprinda placut. S-a intamplat chiar la primele ore ale diminetii.A

- “Dar din dar se face rai.” Acest proverb atat de vechi devine mereu actual cand vine vorba de a oferi ceva. Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” din Baia Mare, a amplasat in afara bibliotecii, langa intrare, cateva rafturi pline cu carți pe care le ofera celor doritori. Carțile sunt vechi, insa valoroase,…

- Marele Danez, mai exact cainii germani, sunt o rasa din categoria cainilor de paza, caini care nu suporta instrainarea. Mai mult de atat, aceasta rasa poate ajunge pana la 1 metru inaltime. Asa cum mentionam anterior, acesti caini nu pot sta separati de stapan, iar Triton din Arizona este exemplul viu…

- BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. …

- Ionel Arsene, seful Consiliului Judetean Neamt retinut joi de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost in 2014 tinta unui scandal, dupa ce pe internet a fost postata o inregistrare care il surprinde in timp ce intretine relatii intime cu o tanara.

- Direcția Judetene de Evidența a Populatiei Sibiu aduce la cunoștința cetațenilor județului Sibiu faptul ca, in anul 2018, un numar de 4806 persoane (minore) care vor implini varsta de 14 ani trebuie sa se prezinte, insoțite de unul dintre parinți sau, dupa caz, de reprezentantul legal, la serviciile…

- Interviu cu Igor Bergler, scriitorul roman cu cea mai vanduta carte. Carțile lui Igor Bergler au fost vandute in peste o suta de mii de exemplare fiecare. Secretul succesului sta in personajele alese și maiestria de a țese o literatura dinamica, ca un puzzle. Un bestseller in Romania sare de 5.000 de…

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 23.30, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiul, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Probabil mulți iși vor fi pus cateva intrebari, intocmai ca semnatarul randurilor de fața, vazand aceasta carte, care nu este o traducere, ci are un autor roman. Numele are rezonanțe anglo-saxone, ba mai mult, exista cațiva celebri Tony Mott, intre care un australian care a fotografiat…

- Ieri, 4 ianuarie 2018, in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Casa Alba a fost zguduita, zilele acestea, de afirmații legate de haosul intern și competențele președintelui Donald Trump, dupa ce au fost date publicitații fragmente dintr-o carte, ce va fi lansata saptamana viitoare, in care sunt descrise primele luni de mandat ale lui Trump

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul Superior al Magistraturii va alege, din randul membrilor ...

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut o traditie din a dezvalui la sfarsitul fiecarui an care au fost melodiile si cartile sale preferate. Asadar, printre artistii preferati se numara sotii Beyonce si Jay-Z, Portugal. The Man si The National, in timp ce in topul scriitorilor figureaza Naomi…

- PROMOVAM VASLUIUL… Inceput de an cu initiative laudabile. In prima zi din 2018, in mediul online, a aparut un filmulet prin care se incearca schimbarea imaginii negative a Vasluiului. Sigur, nu este unul profesionist, facut de o firma sau o persoana specializata, insa acesta reuseste sa le arate oamenilor…

- Gica Popescu si-a ispasit condamnarea in Dosarul Transferurilor, dar inca nu stie care va fi viitorul sau in fotbalul romanesc. "Baciul", care a afirmat in mai multe randuri ca va reveni in fotbal doar alaturi de Hagi, asteapta o noua provocare profesionala."Toti ma intrebati asta...ce sa…

- Duminica, 24 decembrie 2017, in jurul orei 00.00, politistii de siguranta publica din Aiud l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, a fost surprins luni seara intr-o cursa de avion pe ruta București-Cluj, in timp ce citea o carte despre criminali acuzați pe nedrept de sistemul de justiție din SUA.

- Cotidianul Dagbladet noteaza ca thrillerul Nisipuri miscatoare, de Malin Persson Giolito, este cea mai vanduta carte de fictiune a anului, in Suedia. Thrillerul, care va sta la baza scenariului primului serial suedez produs si difuzat pentru Netflix, a fost publicat in 26 de tari, declarat Cel mai bun…

- Aproape trei sferturi dintre romani sunt tentați sa aleaga opțiunea decontarii directe la urmatoarea polița RCA, prin care folosesc propria asigurare pentru a-și repara mașina in caz de accident.