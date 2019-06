Albia Vaii Pianului este plina de gunoaie depozitate de unii localnici, la scurt timp dupa ce raul ieșit din matca, din cauza ploilor abundente din ultima vreme a ”curațat” zona. ”Cata nesimțire… Dupa ce raul Vaii Pianului a curațat a nu știu cata oara albia, dupa cateva zile tot oamenii... The post FOTO: Albia Vaii Pianului transformata din nou in groapa de gunoi – ”Cata nesimțire!” appeared first on Ziarul Unirea, portal de stiri din județul Alba .