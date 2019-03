Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moga și soția sa, Bianca Lapuște, au fost prezenți, zilele trecute, la ziua de naștere unui cunoscut artist din industria muzicala din Romania. Compozitorul Marius Moga și partenera sa de viața, Bianca Lapuște, sunt foarte discreți cand vine vorba despre viața lor personala. Aparițiile in public…

- Nelu Ploieșteanu, in varsta de 68 de ani, și soția lui s-au impacat, dupa ce artistul a avut 13 ani o relație paralela. Femeia susține ca problemele din ultima perioada i-au apropiat. Cei doi au luat o decizie radicala, la cateva luni dupa moartea fiului lor, Mihaița. "Problemele din ultima perioada…

- Un barbat din Galati s-a casatorit pentru prima data, vineri, la varsta de 80 de ani, la Oficiul Starii Civile din oras. Mirele a avut emotii, fiind pentru prima data in aceasta ipostaza, insa mireasa, in varsta de 69 de ani, a spus "da" pentru a doua oara in viata. Mirele de 80 de ani se numeste Vasile…

- O tanara din Taiwan și iubitul ei au o poveste de viața demna de un scenariu de film. Lin Xiaofen a suferit un accident de mașina in urma cu 11 ani și a avut nevoie de transplant de sange. Printre cei al caror sange a fost folosit pentru a-i salva viața s-a numarat și cel al lui Lian Zhicheng, un barbat…

- Cosmin Olaroiu se afla deja in zona araba, unde a purtat mai multe runde de discutii cu reprezentantii clubului saudit. De altfel, pe retelele de socializare au si aparut deja poze cu antrenorul roman in Dubai. Cosmin Olaroiu se afla inca sub contract cu chinezii de la Jiangsu Suning. Antrenorul…

- Astazi, „briliantul” Adrian Mutu implinește frumoasa varsta de 40 de ani. Fostul mare internațional roman a primit sute de urari, atat din partea soției sale, Sandra, dar și din partea familiei, a prietenilor și chiar din partea puștilor din echipa secunda Al Wahda, pe care o antreneaza in Emirate.

- Adrian Mutu incearca sa-și construiasca o cariera de antrenor și a luat-o de jos. Fostul internațional roman lucreaza in Emiratele Arabe Unite, acolo unde se ocupa de echipa secunda a clubului Al-Wahda. Al Abu Dhabi, „Briliantul” locuiește alaturi de soția sa, Sandra, și de baiatul loc, Tiago.

- Adrian Mutu a facut o obisnuinta din a-si petrece sarbatorile de iarna departe de casa. Aproape de fiecare data, Briliantul si-a suprins placut familia cu cate o vacanta-n tari exotice. Numai ca, anul acesta, va fi cu totul diferit. Si asta pentru ca acum antreneaza in Emirate, acolo unde duce o viata…