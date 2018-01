Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Tiago Mutu s-a apucat de fotbal. Inainte sa invețe sa mearga, fiul managerului de la FRF s-a indragostit de minge! Adi a postat un filmuleț pe site-urile de socializare. Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea / VIDEO Imagini senzaționale din vacanța lui Adi…

- Petrecerea burlacilor organizata in onoarea printului Harry al Marii Britanii ar putea avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista preferata de nepotii Reginei Elisabeta. Mai multi membri ai echipei de securitate a familiei regale britanice au fost vazuti la Verbier, un domeniu de lux situat…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va accepta demisia ministrului Interne, Carmen Dan, daca aceasta va fi lasata sa faca acest gest. „De ce sunt suparat pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat ca acel om refuza. Mi-a spus ca nu este adevarat. L-am sunat pe domnul chestor. Discuția a fost urmatoarea:…

- Adrian Mutu a precizat ca totul s-a intamplat in Republica Dominicana, pe vremea cand era casatorit cu a doua sa sotie, Consuelo Matos. SCANDAL MONSTRU intre Adrian Mutu si Ciprian Marica. REPLICI DURE: "Unde era el in momentul acela?" "La 33 de ani m-am botezat in Republica Dominicana.…

- Adrian Mutu se bucura din plin ce vacanta exotica din Republica Dominicana și se pare ca aceasta il apropie si mai mult de frumoasa sa sotie, Sandra. Pe langa momentele romantice, Adrian Mutu a dorit sa isi petreaca timpul si cu cele doua fetite ale sale, pe care le are cu Consuelo.

- Roș-alb-albaștrii par sa fi rezolvat cea mai mare problema de lot, aceea a varfului de atac. Moldovenii au transferat un fotbalist care a mai evoluat pentru ACS Poli Timișoara, Gaz Metan și Dinamo.

- Inceputul anului 2018 l-a prins pe Adrian Mutu, pe sotia sa Sandra, pe baietelul lor Tiago si pe celelalte doua fiice ale fotbalistului, Maya si Adriana, tocmai in Replublica Dominicana. Au srbatorit acolo Revelionul si se distreaza in continuare chiar si acum.

- Adrian Mutu si sotia sa petrec o vacanta de neuitat in Republica Dominicana. Cei doi si-au luat si fiul cu ei, dar si nasii, pentru a se bucura impreuna de peisaje insorite ale acestei tari superbe.

- Fostul fotbalist Adrian Mutu a inceput anul cu o petrecere pe cinste in Republica Dominicana, unde a aniversat-o pe cea de-a treia soție a sa, Sandra. Adrian Mutu s-a insurat pentru a treia oara in luna octombrie a anului trecut, cu aleasa inimii sale, Sandra. Nașii de cununie ai celor doi, care au…

- Principesa Sofia a Romaniei aflata la Castelul Regal Savarsin, alaturi de Majestatea Sa Margareta, de ASR Principele Radu si de toate surorile sale, a realizat o serie de fotografii in parcul de la castel, in plina iarna, intr-un moment de tristete al Familiei Regale, aflata in doliu.

- Cadou inedit pentru doi prieteni din Hawaii a fost sa afle ca sunt frați dupa cei 60 de ani de prietenie, informeaza Daily Mail. Cei doi se cunosc inca din copilarie, insa niciodata nu le-a trecut prin cap ca ar putea fi rude. Diferența dintre cei doi este de 15 luni Unul dintre cei…

- Anul 2017 a fost un an in care barza nu prea a avut timp de odihna și aproape ca nu a trecut luna fara sa nu fie chemata la datorie. Ca drept dovada, foarte multe dintre vedetele autohtone au devenit mamici. Iata, in continuare, ce vedete au nascut in 2017 și ce nume ingenioase au ales pentru copiii…

- Ciprian Marica a afirmat recent ca se astepta ca Adrian Mutu sa rateze penalty-ul cu Italia la Euro 2008: "Eram cu inima stransa cand a tras, nu l-am simtit conectat la acel turneu final. Stiam ca Adi nu va trata serios acel penalty, mai ales ca Buffon il cunostea foarte bine". Adrian Mutu,…

- Adrian Mutu este un familist convins! Briliantul si frumoasa lui sotie se pregatesc intens pentru Craciun. Si chiar daca are o multime de ajutoare, Sandra nu se lasa si trece la cratita sa pregateasca prajiturile.

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- Gretchen Rubin, blogger urmarit si autor al cartii „Proiectul fericirii" (The Happiness Project) a compilat o lista cu 23 de propozitii care pot ajuta cuplurile sa tranforme certurile in ceva constructiv. Iata cele mai importante 9 fraze alese de noi din acea lista, si de ce consideram ca ar putea…

- Mii de oameni l-au asteptat sambata seara pe Regele Mihai la Curtea de Arges, la capatul ultimei sale calatorii. Printre cei care au venit de la distante mari pentru a lua parte la funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei s-a numarat si un pensionar de 68 de ani din Suceava,

- Esecul din etapa trecuta cu Sepsi (scor 1-2) a diminuat mult sansele Iasiului la play-off, dar, chiar si in aceste conditii, oficialii continua sa creada in obiectiv. Antrenorul Flavius Stoican spune ca echipa sa se va bate pana la finalul sezonului regulat pentru fiecare punct, indiferent de diferenta…

- Cariera Simonei Halep este strâns legata de Gheorghe Hagi, cei doi fiind prieteni. Zvonurile spuneau ca sportiva ar fi primit 500.000 de dolari de la ”Rege”, ca ajutor în cariera. ”Acest lucru e total fals si vreau sa se stie asta din…

- Doua artiste și jurate, frumusețe cat cuprinde! Delia și Andreea Balan s-au fotografiat impreuna, iar fanii au dat mii de Like-uri! Jurata ”X Factor” și jurata de la ”Te cunosc de undeva” s-au intersectat la un eveniment monden de curand. Bune prietene, cele doua nu au ratat ocazia de a se fotografia…

- In 15 și 16 decembrie se va desfașura „Gala sportului simerian 2017”. Manifestarea este organizata de catre Clubul Sportiv CFR din Simeria, care este condus de fostul arbitru divizionar de fotbal Vasile Hrițac. La „Gala sportului simerian” și-au anunțat prezența nume importante din fotbalul…

- Aflata intr-un adevarat razboi pentru averea controversata lasata de tatal sau, Ana Patriciu a primit, recent, o veste incredibila. Mai exact, dupa lupte ce pareau interminabile, fiica lui Dinu Patriciu poate rasufla ușurata.

- Pana sa vina pe lume Tiago, in luna aprilie a acestui an, Adrian Mutu nu se putea lauda cu faptul ca vreunul dintre cei trei copii ai sai, pe care ii are din casatoriile anterioare, i-a mostenit pasiunea pentru fotbal.

- Un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a ajuns la locuinta actritei, care se afla in stare grava. Medicii urmeaza sa stabileasca daca actrita necesita transportul la spital. Alis Grasu, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, a declarat pentru Libertatea ca…

- In decembrie, Sandra si Adrian Mutu vor pleca in luna de miere la Punta Cana, in Republica Dominicana. “Briliantul” si frumoasa bruneta vor petrece doua saptamani de vis... acasa la Consuelo Matos, fosta sotie a internationalului roman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Cristi Munteanu, fost campion cu Dinamo, a comentat situația de la echipa alb-roșie și crede ca fostul antrenor, Cosmin Contra, și Adrian Mutu, fostul director general, au greșit in vara. "Greșeala a fost facuta de Mutu și de Contra. Au renunțat la prea mulți jucatori importanți. Au plecat 4 jucatori…

- Steliano Filip a fost unul dintre jucatorii implicati in scandalul betiei de la Piatra Neamt, unde cinci dinamovisti au petrecut pana la ora 05:00 dimineata, chiar in ziua partidei cu Aerostar Bacau din Cupa Romaniei. Interesant este ca, dupa acest scandal, Steliano Filip nu s-a ferit si s-a pozat…

- Adrian Mutu, fost director general la Dinamo, a vorbit despre campania de transferuri facuta in vara de echipa alb-roșie, a explicat de ce nu a fost transferat Eric și i-a raspuns lui Vasile Miriuța, actualul antrenor dinamovist. "La Dinamo e o situație ciudata. Imi pare rau de Dinamo și de domnul Negoița.…

- Cantareața de muzica de petrecere Minodora și-a aratat casa. Ceea ce atrage imediat atenția este o colecție de ursuleți, care impanzesc toate colțurile casei. Minodora, care a vorbit de curand despre problemele ei de sanatate , este o apreciata cantareața de muzica de petrecere. Artista și-a aratat…

- Andreea Berecleanu a povestit pe larg despre vremurile pe care le-a trait in comunism, cu bune și cu rele. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , a prin vremurile epocii comuniste. Vedeta, care are doi copii dintr-un mariaj anterior…

- Pepe a facut public ce s-a intamplat joi dupa-amiaza in culise cu Alina Pușcaș. Alina Pușcaș implinește joi, 2 noiembrie, 32 de ani. Vedeta este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra ca model, actrița și prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Alina Pușcaș, care anul…

- In cadrul unei emisiuni de la Pro TV, Marius Moga a fost supus unui tir de intrebar venite chiar din partea soției sale, Bianca Lapuște. Bianca Lapuște este soția lui Marius Moga , cei doi unindu-și destinele in 2015. Tot in același an a venit pe lume fiica lor, Maria. Marius Moga, care anul acesta…

- Membrii afiliați ai UNI Europa Media, Entertainment & Arts iși exprima solidaritatea cu FAIR MediaSind și solicita autoritaților romane sa inceapa "un adevarat" dialog social pe marginea revendicarilor federației. Sursa foto: Romanian Trade Union of Journalists MediaSind /…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela, nu mai arata deloc ca in urma cu ani. A luat mult in greutate. Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor și care, in prezent, are o relație cu fostul model Valentina Pelinel, care i-a…

- Stana Izbașa este una dintre artistele care se bucura de mare succes in vestul țarii, acolo unde este chemata la diverse evenimente. Caștigul ei financiar este impresionant. Stana Izbașa este o cantareața de muzica populara in varsta de 48 de ani. Artista, originara din zona Banatului, a colaborat cu…

- Detalii neștiute ies la iveala depre Lucian Morar, cel care a fost mire la nunta anului din Maramureș. Mii de oameni au participat la cea mai grandioasa nunta din Maramureș , care a avut loc la Ulmeni sambata, 28 octombrie. Interpreta de muzica populara Ioana Pricop s-a casatorit cu Lucian Morar, primarul…

- Prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc a fost maritata, in urma cu foarte mulți ani, cu un om de afaceri. Iuliana Marciuc formeaza, de ani de zile, un cuplu cu cantarețul Adrian Enache, cel impreuna cu care are un baiețel pe nume David. Despre relația celor doi a vorbit, in urma cu ceva timp,…

- Tatal Danei Savuica a oferit detalii mai puțin știute despre fiica sa. Acesta a vorbit și despre partenerii celebrei blonde. Tatal Danei Savuica are 75 de ani și a fost prezent, impreuna cu vedeta, la o emisiune de la Pro TV. Georce Savuica, care este fost diplomat, a facut marturisiri despre Dana Savuica,…

- Mama lui Marcel Toader a vorbit despre fostele partenere de viața ale fiului ei. Ea a marturisit și care a fost nora pe care a regretat-o cel mai mult. Omul de afaceri Marcel Toader a fost invitat in platoul unei emisiuni de televiziune impreuna cu mama sa, Radița, cea care a facut dezvaluiri și despre…

- Adrian Mutu are toate motivele pentru a fi un barbat fericit. Actuala lui sotie, Sandra, i-a daruit vara aceasta un baietel pe nume Tiago, de care este foarte mandru. Acesta face orice pentru copilul sau, dar cu acest gest a reusit sa emotioneze fanii.

- Adi Mutu a devenit tata pentru a patra oara in vara acestui an. Actuala lui soție, Sandra, i-a daruit fostului fotbalist un baiețel, care a primit numele Tiago. Mutu a facut un gest emoționant pentru fiul sau și și-a facut un tatuaj cu o semnificație speciala. Adrian Mutu și-a tatuat pe braț numele…

- A fost numit de presa naționala „papusa Ken“ de Pitesti, caci datorita operațiilor estetice tanarul a ajuns sa arate ca și vestita papușa Ken. Cu dantura perfecta, cu un ten impecabil, cu un stil vestimentar total diferit si cu o marire a buzelor cu ceva miligrame de acid hialuronic, Andrei…

- Adrian Mutu (38 de ani) este, fara indoiala, un barbat implinit din toate punctele de vedere. Chiar daca baietii sai nu au aceeasi mama, relatia dintre Mario si micutul Tiago este excelenta.

- Fostul fotbalist Adrian Mutu are patru copii. Fiica lui cea mare, Adriana, este o domnișoara foarte frumoasa și seamana din ce in ce mai mult cu celebrul ei tata. Adrian Mutu, cel supranumit briliantul, s-a casatorit luna aceasta pentru a treia oara, cu Sandra, impreuna cu care are un baiețel, Tiago.…

- Recent, un site englez, Unilad Adventure, recomanda Romania printr-un clip de promovare devenit viral in mediul virtual și nu numai! De la Viscri in Delta Dunarii, de la Brașov in București, romanilor, chiar avem ce sa le aratam strainilor!

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al Federației Romane de Fotbal, a vorbit pentru FRF TV despre cele mai importante subiecte din acest moment legate de echipa naționala. "Briliantul" n-ar spune nu naturalizarilor: "Nu sunt contra, chiar daca noi, romanii, consideram ca e un lucru rau. Daca va fi un…