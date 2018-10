Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui George W. Bush s-a casatorit in secret ieri, cu Craig Coyne. La ceremonie au fost prezenti doar 20 de membri ai familiei. Mireasa a ales sa poarte o bratara a bunicii, in semn de respect pentru familie si de dor pentru femeia care s-a stins in luna aprilie a acestui an.

- Cea mai nouE vestea primitE de Adrian Enache nu i-a picat deloc bine indrEgitului artist. Kanan Ali, agresorul fiicei sale, a fost eliberat. Libanezul care a atacat-o pe fiica sa in 2014 avea de ispExit o pedeapsE de cinci ani, insE a stat in spatele gratiilor doar patru.

- Nicolae, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", s-a casatorit pe 25 august cu aleasa inimii sale, Diana. Nicolae s-a casatorit pentru a doua oara, dupa ce a mai fost casatorit cu Catalina, fosta concurenta la MPFM si ea.

- Fiica lui Adrian Enache a ajuns la 21 de ani și se transforma intr-o femeie foarte frumoasa. Diana a postat recent o fotografie cu ea intr-un costum de baie roșu, care ii pune foarte bine in evidența formele.

- "La multi ani, Eva! Esti plina de viata, iubitoare, atat de fericita, dar si puternica si hotarata sa transformi lumea intr-un loc minunat de joaca, incat ma uimesti in fiecare zi. Trece repede timpul si parca imi doresc sa ramai mereu mica, fragila, sa te cuibaresti in bratele mele si sa alergi…

- Premierul britanic, Theresa May, si sotul sau, Philip, le-au daruit presedintelui SUA, Donald Trump, si sotiei sale, Melania, un arbore genealogic si un parfum cu prilejul vizitei lor in Marea Britanie, relateaza agenția EFE, citata de Agepres. Sefa guvernul britanic i-a daruit presedintelui american…