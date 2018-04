Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul B1 TV, Radu Banciu, i-a facut o radiografie dura fostei blonde de la Cotroceni, Elena Udrea. Banciu a dat de pamant pur si simplu pe Udrea. Jurnalistul a comentat in propria emisiune, Lumea lui Banciu, decizia Elenei Udrea de a pleca brusc in Costa Rica dupa ce a ramas insarcinata.Citeste…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe cumplite. Plecata in Costa Rica, Udrea a avut parte de o veste teribila. Insarcinata cu gemeni, aceasta i-a pierdut pe unul dintre acestia. In direct la Romania TV, fostul ministru a spus cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie.Citește…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe groaznice. Udrea are mari probleme de sanatate si ar fi pierdut unul dintre gemenii pe care ii poarta in pantece, anunta Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care…

- Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a devenit tatic. Iubita sa, Raluca Miu, a adus pe lume un baiețel. Fericire mare in familia fostului soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș. Acesta a devenit tatic pentru a doua oara. Actuala iubita a lui Dorin Cocoș, Raluca Miu, a adus pe lume un baiețel, potrivit…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, a facut un anunt alarmant direct din Costa Rica. Aceasta a dezvaluit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce probleme are cu sarcina. Udrea este insarcinata cu gemeni.Citește și: Mișcare inedita a companiei Telekom: De ce vor…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Elena Udrea rupe tacerea direct din Costa Rica. Fosta blonda de la Cotroceni, a lansat o serie de afirmatii si acuze incredibile. Aceasta spune ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea s-ar fi implicat serios in alegerile prezidentiale din 2014 pentru ca Victor Ponta sa piarda in fata lui Klaus…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…

- Denisa Nechifor a anuntat ca se muta din Romania, impreuna cu Rania. "Imi doresc foarte mult sa plec din țara și sa o iau de la capat. Sa fac o schimbare. Vreau sa cred ca nu aș lua-o chiar de la zero. Niciodata nu pleci cu ideea ca o iei de la zero. In primul rand, nu-mi permit asta, pentru…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvaluiri incendiare in miez de noapte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcina, dar si despre locul unde se afla in Costa Rica.Citeste si: Ce se va intampla la PNL dupa achitarea lui Ludovic Orban:…

- Dupa ce a anuntat ca este insarcinata cu gemeni, Elena Udrea a fost fotografiata in Costa Rica, impreuna cu prietena ei, Alina Bica, fosta sefa a DIICOT. Erau impreuna la restaurant, dar si prin magazine. In pozele postate pe o retea de socializare de un fotograf de ocazie roman, ambele apar fara machiaj,…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- „Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa", asa incepe cea mai recenta postare a Elenei Udrea, ce ne anunta ca va mai sta ceva timp plecata. Este i...

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- "Dupa ce a iesit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justitie, dupa Sistemul a dat sah mat, si Kovesi a umilit iar toti marii politicieni si conducatori ai tarii(bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare si sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa se schimbe tema si sa nu mai vorbessca…

- Conferinta-maraton a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a scos-o din minti pe Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reactie furibunda pe Facebook, chiar in timpul conferintei de presa de la DNA. Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit…

- Scandalul plecarii din tara al fostei blonde de la Cotroceni, Elena Udrea, e departe de a se incheia. Jurnalistul care a anuntat ca Udrea ar fi plecat in Costa Rica revine cu alte informatii interesante. Sabin Orcan spune ca ''oricine poate fi localizat pe baza de pașaport, card, telefon. In cazul…

- Intai a fugit Sebastian Ghița. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazare, dupa ce tovarașii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja disparusera din țara. Marko Attila, deputatul ungur, sta la Budapesta, unde DNA nu are jurisdicție. Joi, a plecat din…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Fosta blonda de la Cotroceni a fost exmatriculata pentru ca nu s-a prezentat la niciun examen. Udrea se inscrisese in anul 2016 la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala,…

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- Asta a fost bomba inceputului de an: Elena Udrea este insarcinata cu iubitul ei, Adrian Alexandrov. Politiciana a tinut sa faca unele precizari, dupa ce sprea a explodat cu subiectul. Fosta blonda de la Cotroceni a rezolvat, in cateva cuvinte, misterul.A

- Fostul Ministru al Turismului si iubitul ei Adrian Alexandrov au o relatie de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit anul trecut, iar in vara trecuta presa centrala scria ca Elena Udrea a mers la o clinica din Grecia pentru a incepe tratamente de fertilizare.

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Elena Udrea a primit vestea vietii ei. Fosta blonda de la Cotroceni a ramas insarcinata dupa mai multe incercari nereusite. Se pare ca aceasta veste vine cu alta mult mai proasta la pachet. Fostul ministru al Dezvoltarii nu voia sa afle asa ceva niciodata.Vezi AICI ce rasca fosta blonda de…

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…