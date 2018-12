Unde mergem în Timișoara de Crăciun

Deși în mod tradițional Ajunul Crăciunului și Ziua de Crăciun se sărbătoresc alături de familie, unele localuri din oraș îi așteaptă pe cei interesați la diverse evenimente: Luni, 24 decembrie Capcana – Rodion G.A. is coming to town! LIVE Electro Party, ora 21.00, intrare 20 de lei No Name – Love Events Show Case… [citeste mai departe]