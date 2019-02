Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier un autoturism a acrosat un indicator rutier de pe marginea drumului , traficul pe sensul catre Capitala al DN6 Bucuresti ndash; Alexandria se desfasoara ingreunat, pe o singura banda, in zona…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta ca, de luni, se va circula in conditii normale pe toate traseele. In ultimele trei zile, au fost inregistate 115 avarii la reteaua electrica a tramvaielor si troleibuzelor, din cauza crengilor sau a arborilor cazuti pe firul de contact, astfel ca a…

- Tramvaiele liniei 41 din Capitala sunt blocate din nou, la momentul transmiterii știrii, la capatul de linie Ghencea din cauza crengilor cazute pe rețeaua de contact, anunța Societatea de Transport București (STB)."Tramvaiele liniei 41 sunt blocate la capat de linie Ghencea din cauza crengilor…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.

- Traficul din Capitala este paralizat, in aceasta dimineața, din cauza poleiului și a gheții care s-a depus pe cablurile de inalta tensiune, dar și pe șinele de tramvai.Citește și: Sebastian Ghița provoaca un SEISM: 'DNA Ploiești i-a facut dosar familiei Iohannis ca sa il șantajeze pe președintele…

- Un bebelus de 11 luni a murit, in noaptea de sambata spre duminica, din cauza gripei, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon. Pe...

- Circulația va fi restricționata, joi, intre orele 15:00 și 23:00, deoarece va avea loc debutul oficial al Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, ce va avea loc la Ateneul Roman și Palatul Regal, informeaza Brigada Rutiera, potrivit mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent…

- Autoritatile au intervenit, miercuri dimineata, in Capitala si in judetele Giurgiu si Teleorman pentru a indeparta efecte ale vremii nefavorabile. In Bucuresti, pompierii au indepartat un copac cazut pe un autoturism, dar si pe carosabil. In continuare, 4.900 de pompieri cu senilate si alte utilaje…