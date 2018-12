Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia ixi sErbEtorexte astEzi, ziua de naxtere. Artista implinexte 25 de ani, iar aceastE varstE "a prins-o" in dubE! Cum va petrece insE, frumoasa blondinE? Pe scenE! Ca in fiecare an.

- Ultrașii lui FC Basel au cinstit așa cum se cuvinte cea de-a 125-a aniversare a clubului și au pregatit o scenografie uluitoare la derby-ul cu FC Zurich de week-end-ul trecut, caștigat pe teren propriu cu 2-0. Vezi mai multe imagini uluitoare in galeria foto! Aceștia au desfașurat o panza imensa,…

- Femeile ar trebui sa aștepte cel puțin un an intre sarcini pentru a reduce posibilele riscuri pentru sanatatea mamei și a copilului, arata un nou studiu. Vestea este imbucuratoare pentru parinții care nu vor sa respecte recomandarea actuala de 18 luni facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. Diferențele…

- Mirela Vaida le-a solicitat ajutorul fanilor sEi, iar totul are legEturE cu minunatii ei copilaxi. Frumoasa prezentatoare trece printr-o perioadE, am putea numi-o fireascE, xi vrea sE xtie dacE xi alti pErinti trec prin axa ceva.

- A spus ca se lasa de cantat dupa ce a fost batut și rapit, dar se cpare ca Florin Salam s-a razgandit. Artistul a facut un anunț care ii va bucura pe fanii sai. Dupa ce a fost batut la un botez unde a fost chemat sa intrețina atmosfera, Florin Salam a marturisit ca nu […] The post A spus ca se lasa…

- Nicolae Dica le-a raspuns suporterilor care la finalul meciului pierdut de FCSB in fața Concordiei Chiajna, scor 0-1, i-au cerut demisia. "Am intalnit un adversar care s-a aparat foarte bine. In ultimii 25 de metri n-am fost rapizi. Sunt doi-trei inși care de la inceputul jocului tot vorbesc, nu ma…

- Actorul Justin Theroux a vorbit pentru prima data despre divorțul de Jennifer Aniston, alegandu-și cu atenție cuvintele cand s-a adresat la fosta sa soție. Theroux și Aniston au decis sa nu faca publice motivele care au condus la divorțul lor din luna februarie a acestui an și de fiecare data cand au…