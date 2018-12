Stiri pe aceeasi tema

- 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Craciun, respectiv 1 și 2 ianuarie, sunt considerate zile libere prin lege, conform legislației muncii in vigoare. Exista, insa, șansa ca romanii sa aiba mai multe libere anul acesta, daca Guvernul va aproba aceasta propunere.

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat ca bugetul alocat pentru concertul in aer liber de Revelion va fi mai mic decat cel de anul trecut. Edilul a precizat ca nu stie daca va fi si un foc de artificii, dupa ce ISU si Politia au interzis spectacolul pirotehnic de Zilele Orasului.

- Peste 65% dintre angajatori vor organiza, in acest an, petreceri de Craciun, iar sase din zece au spus ca vor acorda prime de sarbatori salariatilor, arata rezultatele unui barometru de opinie, publicate marti. Datele centralizate, in luna noiembrie, de firma de consultanta Frames si TrainYourBrain,…

- "Nu vad ce graba e sa jucam pana... Daca vor cei de la liga, jucam si de Revelion si de Craciun, nu avem probleme. Noi suntem carne de tun. "Jucati fratilor!". Oricum nu vine nimeni, foarte putin suporteri vin pe frigul acesta. Trebuie sa se gandeasca si la noi, pentru ca noi suntem cei care…

- Dan Negru e cunoscut ca fiind extrem de discret cand vine vorba de familia lui. Vorbește rar despre partenera de viața, Codruța, și despre cei doi copii ai lor. Prezentatorul ne-a explicat de ce a luat decizia de a-și ține juniorii departe de showbiz, deși el traiește din televiziune – e de aproape…

- Un detaliu dezvEluit de Cati din grexealE a adus noi dezvEluri xocante despre ea. REzvan, bErbatul cu care a venit in Thailanda a dat cErtile pe fatE xi a vorbit despre concurentE, in ipostaze xocante. Se pare cE bruneta a consumat substante stupefiante de Revelion.

- Un pachet de Anul Nou la munte poate fi mai scump decat un sejur intr-o destinatie exotica asta pentru ca sumele pe care romanii le platesc pentru petrecerea dintre ani in renumitele stațiuni montane autohtone sunt, in general, cuprinse intre 1.000 si 2.000 de euro. Chiar si hotelurile de…