- “Vocea Romaniei” a ajuns in etapa knock-out-urilor, unde 32 de concurenți au in plan sa impresioneze și sa mearga mai departe. In ediția de vineri, Smiley și Tudor Chirila au fost extrem de emoționați de recitalul dat de Alina Statie, din echipa Irinei Rimes. Tanara a cantat melodia “Hopai diri da”,…

- Andie MacDowell pare cE a gEsit elixirul tinere:ii, ia trecerea anilor nu prea "i-a pus amprenta pe chipul actri:ei de la Hollywood. Actri:a reu"e"te in continuare sE atragE privirile bErba:ilor cand i"i face apari:ia.

- Irinel Patic este un ajutor de bucatar in varsta de 40 de ani din Roman si recunoaste ca este de nivel mediu in bucatarie, iar visul sau este sa-si deschida propriul restaurant. El a decis sa participe la „Chefi la cuțite” pentru a-i aduce un omagiu tatalui sau.

- Carrie Underwood s-a remarcat la concursul de talente ~American Idol, devenind ca"tigEtoarea sezonului 4 al emisiunii, iar acum, actri:a este in culmea fericirii, cEci urmeazE sE devinE mEmicE, in scurt timp.

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- Atat Angelique Kerber cat si Caroline Wozniacki nu vor lua startul la turneul de la Moscova si nici nu au solicitat wildcard pentru cel din Luxemburg. Prin urmare, Simona Halep nu mai poate pierde prima pozitie a clasamentului in acest an. https://evz.ro/halep-locul-1.html