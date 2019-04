Stiri pe aceeasi tema

- Adaptarea seriei de carti fantastice "Cantec de foc si gheata" a lui George R. R. Martin s-a dovedit a avea un succes gigantic. "Urzeala tronurilor" a devenit productia cu cel mai mare succes la public din istoria postului de televiziune HBO.

- Game of Thrones a revenit luni dimineața cu primul episod din sezonul 8. Nu știm sigur daca George R.R. Martin s-a inspirat din Liga 1, dar personajele sale seamana izbitor cu numele importante din fotbalul romanesc. Tywin Lannister - Gigi Becali Unul dintre cei mai bogați și cei mai influenți oameni.…

- GAME OF THRONES. Au mai ramas doar 3 zile pana cand primul episod din sezonul 8 al celui mai urmarit serial, Urzeala Tronurilor, va fi difuzat pe HBO și HBO GO. Premiera va avea loc luni, la ora 04:00, iar episodul va fi redifuzat tot luni, de la ora 20:00 pe HBO. Cu cateva zile inainte de premiera,…

- ”The Winter Is Coming”, caderea zidului, lupta cu umblatorii albi, strategia lui Night King, jocurile de putere din Westeros, intrigile, poveștile de dragoste și finalul epopeii sunt așteptate cu sufletul la gura de mai bine de un an de catre fanii serialului Urzeala Tronurilor. HBO difuzeaza in Romania,…

- Popularitatea imensa pe site-urile de descarcari ilegale a serialului „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” este folosita de hackeri pentru a ataca computere, relateaza nme.com, preluat de Mediafax. Numele serialului „Urzeala Tronurilor” este unul dintre cele mai cautate de pe aceste tipuri de platforme,…

- Spectacolul iși propune sa prezinte lupta care se da in interiorul nostru intre ganduri, idei, seturi de credințe, caractere, temperamente: un joc a doua reflecții ale aceluiași ‘Eu’, o antiteza intre doua parți componente a sinelui nostru, o coexistența permanenta a parților predominante aflate involuntar…

- Actorul american Zac Efron a trecut printr-o tranformare fizica spectaculoasa pentru a-l intruchipa pe celebrul criminal in serie Ted Bundy in pelicula ''Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile'', o drama in regia lui Joe Berlinger, care a avut premiera in cadrul editiei de anul…