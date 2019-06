Stiri pe aceeasi tema

- Acoperisul unui camin studentesc din campusul Universitatii Valahia Targoviste a fost luat de vant, marti, insa nimeni nu a fost ranit, conform unor surse din cadrul unitatii de invatamant informeaza Agerpres. Reprezentantii universitatii au declarat ca nu au fost alte pagube, ca nicio persoana…

- Acoperișul unui camin studențesc din Targoviște a fost luat de vant și aruncat pe sol in timpul furtunii de marți seara. Scenele de coșmar au avut loc la Universitatea Valahia din Targoviște și numai norocul a facut ca nimeni sa nu fie ranit. Reprezentantii universitatii au declarat ca nu au fost alte…

- Furtuna anunțata prin RoAlert a produs pagube la periferia municipiului Targoviște. Acoperișul unui camin studențesc din Campusul Universitații Valahia a Post-ul TARGOVIȘTE: Acoperișul unui camin studențesc a fost doborat de vant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- A fost furtuna mare in Targoviste, oras vizat si de un mesaj de avertizare sosit pe platforma Ro Alert. Vantul puternic a smuls un acoperis de pe un camin studentesc situat in campusul Universitatii Valahia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si nicio masina avariata de acoperisul cazut.

- Studenții Universitații „Valahia” din Targoviște au participat pe 27 mai 2019, in campusul universitar – Amfiteatrul „Paraschiv Vagu”, la o Post-ul Oportunitați de studii in Franța pentru studenții Universitații Valahia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritatile organizeaza, pentru al treilea an consecutiv, Parada Absolventilor. Sunt asteptati sa participe, acompaniati de ritmuri de fanfara, peste 1.500 de absolventi de liceu, insotiti de profesori si diriginti, parinti, directorii unitatilor liceale, inspectori scolari, studenti si cadre didactice…

- Furtuna care s-a abatut seara trecuta asupra județului Timiș a lasat urme in mai multe localitați din județ, dar și in Timișoara. Vantul puternic a pus mai mulți copaci la pamant, iar in orașul de pe Bega, chiar in Piața Unirii, un acoperiș a fost smuls. Pompierii au intervenit in localitatea Berini,…

- UPDATE ora 09:00 – Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters. ‘La ora 08:00 (06:00 GMT,…