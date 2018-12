Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand viata te doboara, reusesti sa te ridici cu ajutorul celor din jur. Și cu speranța vie in suflet. Este credința care ii ține uniți pe membrii unei familii greu incercate din Bihor.

- Un copil in varsta de 6 ani si tanar de 19 ani au fost transportati la spital, in urma unui accident rutier petrecut, sambata, la iesire din municipiul Piatra Neamt, in care au fost implicate patru autoturisme, scrie Agerpres.ro. Accident rutier cu doua persoane blocate la iesirea din municipiul Piatra…

- Duminica neagra pe drumurile din judetul Suceava. Cinci persoane au fost ranite in cateva accidente rutiere, dupa ce in noaptea precedenta cinci tineri si-au pierdut viata intr-un tragic accident petrecut la Vadu Moldovei. Lipsa conceptului de circulatie preventiva la unii soferi - neadaptarea ...

- Numai in ultimele trei saptamani, au fost inregistrate 23 astfel de incendii, care s-au soldat cu 19 persoane decedate și alte 26 ranite, arata IGSU intr-un comunicat. Din punct de vedere al cauzei probabile a decesului, in peste 90% din cazurile inregistrate, evenimentele s-au produs ca urmare a…

- Un tânar de 19 ani a murit, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a luat foc, în localitatea Corni din judetul Botosani.

- Un martor al atacului de la mall-ul din Braila a povestit, pentru Digi24, ca l-a vazut pe autor intins pe jos, 'oarecum incoerent', iar ulterior a vazut mai multe victime.„Eram in zona caselor și am auzit zgomot, am crezut ca a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea…

- Ca se circula greu prin oraș, iar intervalele orare in care este haos sunt tot mai dese, se știe. Dar ce facem cand chiar autoritațile contribuie la asta? Este și cazul bulevardului Dambovița, unde se creeaza uneori cozi uriașe, iar lipsa unor semne rutiere nu face decat sa „ajute”. The post Fluidizarea…

- Petre Apostol La Celje, in Slovenia, a avut loc o noua editie a Campionatelor Balcanice de Atletism Masters, pentru sportivi peste 35 de ani, care nu mai sunt in activitatea de mare performanta. Pentru a noua oara, reprezentantul prahovean Marian Ion, din Cosminele, a reusit sa urce pe podiumul de premiere…