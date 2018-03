Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 41 de ani, din Bucuresti, a murit sambata in urma accident rutier produs pe Valea Oltului (DN7), in zona Lotrisor, dupa ce motocicleta sa a intrat sub un TIR, a anuntat purtatorul de...

- Un motociclist de 41 de ani, din Bucuresti, a murit sâmbata în urma accident rutier produs pe Valea Oltului (DN7), în zona Lotrisor, dupa ce motocicleta sa a intrat sub un TIR, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de

- Au curs rauri de lacrimi la Braesti. Toata suflarea comunei a fost la inmormantarea celor doi invatatori, sot si sotie, care au pierit la inceputul saptamanii in cumplitul accident de la Satuc. Gheorghe si Ioana Ilie au fost inhumati in cimitirul satului in care au trait si au indrumat multe generatii…

- Sotia medicului Ioan Lascar s-a stins din viata azi, la varsta de 70 de ani, din cauza unei boli teribile, cancer pulmonar. Ani de zile s-a luptat cu aceasta boala cumplita si, din pacate, sotul ei, Ioan Lascar, doctorul care a facut minuni pentru mii de pacienti, pe ea nu a reusit sa o salveze din…

- Un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului de la trecerea la nivel cu calea ferata a fost implicat intr-un accident. Evenimentul s-a produs marți in jurul orei 13,50, in localitatea Dezmir din comuna Apahida, dupa ce autoturismul a fost acroșata de trenul de calatori 1538, care circula…

- Medicii au confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la...

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Accident rutier pe DN 2 la intersectia catre Racoviteni, impact intre un TIR si un auto. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje de politie pentru fluidizarea traficului, se circula alternativ. De asemenea actioneaza o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta. UPDATE Din…

- Un accident mortal s-a produs pe un drum din judetul Suceava din cauza vitezei neadaptate la carosabilul acoperit cu zapada. In accident au fost implicate un TIR, un camion si un microbuz. O persoana si-a pierdut viata.

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza, scrie mediafax.ro.

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen, adauga sursa citata, scrie digi24.ro.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.

- Un accident a avut loc, duminica, pe Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti. Potrivit politistilor de la Brigada Rutiera, barbatul a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp de beton. Doi pasageri au fost extrasi, iar pompierii incearca salvarea conducatorului auto.

- Doua persoane au murit la Braila dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un tren. Impactul a avut loc, vineri dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere din municipiul Braila.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- Alte sase persoane – patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani – au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova, transmite News.ro . Conform datelor transmise…

- Accident teribil s-a petrecut la Iasi in noaptea de sambata spre duminica • Un tanar de 23 de ani a murit pe loc dupa ce a pierdut controlul autoturismului in care se afla si s-a izbit de un copac • Tanarul era cunoscut drept o persoana linistita, respectuoasa si mereu cu zambetul pe buze • [...]

- Un barbat in varsta de 50 ani si-a pierdut viata, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Circulația a fost inchisa complet pe pe drumul european ce leaga Timișoara de Caransebeș, sambata, dupa ce un tir a patruns pe contrasens și a lovit doua autoturisme care circulau regulamentar. In urma impactului, o femeie a a murit pe loc. De asemenea, o fata de 12 ani a ajuns in coma la spital.

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Cand spui Branești, un bucureștean se va gandi, automat, la gustoșii mititei și carnaciori din vestita localitate ilfoveana. De cand vechiul drum spre mare și-a pierdut mult din trafic, mulți din grataragiii de aici au scapatat. Dar numele satului lor a devenit cunoscut in urma unei tradiții seculare.…

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- David Onica este un tanar de numai 22 de ani care a murit pe patul de spital dupa ce, in urma cu doar cateva saptamani, a suferit un teribil accident. In luna ianuarie, David Onica a suferit un accident cumplit pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Atunci, cinci tineri au ajuns la Spitalul Județean…

- Un barbat a murit pe strada, așteptand ambulanța la Piatra Neamț. Martorii spun ca echipajul medical a ajuns dupa 30 de minute la omul aflat in stop cardiorespirator, deși in zona se afla atat Serviciul de Ambulanța, cat și Spitalul Județean. Din primele date, incidentul ar fi avut loc din cauza unei…

- Unui șofer RATB i s-a facut rau la volan și a provocat un accident de circulație. S-a oprit cu mașina intr-un stalp de iluminat, dupa ce a pus la pamant un pom și un semn de circulație. In autobuz erau doar doi calatori.

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, în NBA, si sotia sa, cântareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata într-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au

- PRINSA CU MINCIUNA Un apel la 112 facut ieri seara, in jurul orelor 18.20, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut, iar cel de la telefon a spus ca omul a fost lovit de o mașina [...]

- Florin Paduraru in varsta de 45 de ani a murit vineri dupa-amiaza in urma unui infarct. Acesta a fost luat cu ambulanța și internat in Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Tg-Jiu. Din primele informații medicii solicitasera elicopterul SMURD pentru ca afaceristul sa fie transportat la București,…

- O femeie din Bucuresti este anchetata de politistii ialomiteni, dupa ce miercuri, 17 ianuarie, in jurul orei 13.30, a provocat un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.

- Accident in orașul Tvardița, raionul Taraclia. Șoferul unei mașini a murit dupa ce aceasta a derapat de pe partea carosabila și s-a inversat. Pasagerul din automobil a suferit leziuni ușoare.

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cel putin 48 de oameni au fost raniti, marti, dupa ce un autobuz școlar s-a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania. Printre victime sunt 43 de copii.Poliția vorbeste despre zece raniți grav.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Un accident in care a fost implicat un șofer baut s-a produs la miezul nopții de miercuri spre joi, la Fundatura. In jurul orei 0,20, polițiștii au gasit un barbat, de 41 de ani din Dej, care in timp ce barbatul conducea un autovehicul pe soseaua Gherla – Cluj, intr-o curba ar fi pierdut controlul …

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- Accident cumplit in satul Gelu din judetul Timis unde un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l a decapitat, informeaza tion.roDin primele informatii, barbatul de 35 de ani a iesit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Gabriel Balaban, fost prefect al judetului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viata in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.