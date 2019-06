Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc joi dimineața, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, unde un biciclist a intrat in coliziune cu un autobuz ... The post ACCIDENT rutier pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Un biciclist a intrat in coliziune cu un autobuz staționat appeared first on Ziarul Unirea…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, marți in jurul orei 12.00, in Alba Iulia, la intersecția strazilor București ... The post FOTO, VIDEO. ACCIDENT rutier in Alba Iulia. Doua mașini avariate dupa ce s-au ciocnit la intersecția dintre doua strazi appeared first on…

- Marti, 4 iunie, in jurul orei 14:00, in municipiul Baia Mare s-a petrecut un nou accident rutier. In incidentul care a avut loc pe bulevardul Independentei (langa reprez. Toyota) au fost implicate un autobuz si un autocamion. A rezultat o victima incarcerata, potrivit ISU Maramures. Vlad HERMAN The…

- Doua victime au rezultat marti, 4 iunie, in urma unui accident rutier ce s-a petrecut pe bulevardul Independentei, nr. 57 din Baia Mare. In incident au fost implicate trei autoturisme. Potrivit informatiilor furnizate de Oana Gonczi, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, trei persoane au fost transportate…

- ACCIDENT rutier intre Alba Iulia și Micești, intre doua autoturisme. Intervine SMURD Un accident rutier a avut loc marți dimineața intre doua autoturisme intre Alba Iulia si Micesti. Din primele informații transmise de ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.oo, in municipiul Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autobuz fara calatori. O persoana a fost ranita ușor. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța SMURD la un accident rutier, in municipiul…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, duminica noaptea, in Alba Iulia, in giratoriul din cartierul Ampoi 1. Din informațiile de la locul evenimentului rutier rezulta ca cele doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. In urma…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Paulesti judetul Prahova zona Sens giratoriu suspendat.Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, sunt implicate un autobuz cu 41 de persoane, un microbuz cu 14 persoane si un autoturism cu 2 persoane."Sunt doua persoane ranite din microbuz, cu traumatisme…