Un ACCIDENT rutier a avut loc vineri dimineața, pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Un autotren a lovit parapetul median și a ramas imobilizat pe carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe prima si pe a doua banda pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 286, in zona localitatii […]