Stiri pe aceeasi tema

- IMAGINI ACCIDENT mortal pe DN18 la Tautii de Sus . Un TANAR a murit pe loc. Mai multe persoane ranite in urma impactului.video+foto Din pacate s-a inregistrat inca un accident de circulatie grav, la Tautii de Sus pe drumul national 18. Un pieton, un baiat de doar 27 ani, a decedat pe loc. Se fac verificari…

- Șapte persoane, printre care și patru jandarmi, au fost ranite pe DN 10, in apropierea localitatii Bradet, judetul Covasna, dupa ce o duba a Jandarmeriei, aflata in misiune, s-a ciocnit cu o alta.

- Soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a intrat pe contrasens lovind frontal un autoturism. In urma impactului, soferita autoturismului a ramas incarcerata in masina, ranile pe care le-a suferit fiind grave. Alte doua persoane, aflate in autoutilitara,…

- Foua persoane din Alba aflate intr-o mașina care se deplasa spre Valcea au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accidet produs de un tanar șofer, pe DN1, la km 300. Potrivit IPJ Sibiu, ”Pe DN 1, km. 300, zona Mohu, pe sensul Sibiu – Valcea, un șofer de 21 de ani, din Brașov, nu […]

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 29 A la iesirea din orasul Darabani catre Paltinis, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Alexandra Dascalu. Potrivit sursei citate, doua autoturisme s-au ciocnit frontal,…

- Familia legendarului fotbalist Ilie Balaci a fost lovita de o noua tragedie. Mai exact, Catalin Goga, nepotul acestuia, a fost implicat intr-un accident rutier, la scurt timp dupa ce a plecat de la priveghi. Totul s-a petrecut chiar in fața stadionului ”Ion Oblemenco”.

- Doua persoane au fost ranite vineri, in jurul orei 13:15, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 14B, intre Teiuș și Blaj. In evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 14 B, Teiuș – Blaj, din cauza unui accident rutier in care…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a doua persoane și pagube materiale s-a produs, vineri, in jurul orei 13.00, pe DN14B, intre Teiuș și Blaj. Traficul este ingreunat vineri in jurul pranzului, pe DN 14 B, Teiuș- Blaj din cauza unui accident rutier in care sunt implicate 4 autoturisme. Din…