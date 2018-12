Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, sambata, pentru asigurarea masurilor specifice in urma unui accident rutier produs in localitatea Șard. Potrivit ISU Alba, un autoturism a lovit un stalp de curent și a avariat o conducta de gaz. Pompierii acționeaza cu o autospeciala, o ambulanța SMURD…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a derapat. In masina erau doua persoane, dar din fericire nimeni nu a fost ranit.Autoturismul era in pericol sa cada in prapastie, soferul luand masura ancorarii…

- La data de 12 decembrie 2018, in jurul orei 18.30, un barbat de 73 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism in intersectia strazii Varese cu Calea Motilor din Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din comuna Ighiu, intrand…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 18:50, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa ce doua autoturisme s-au lovit. Revenim cu detalii. Foto: arhiva

- Pompierii ISU Dobrogea asigura masuri de prevenire a incendiilor la o conducta de gaze sparta, in urma unui accident rutier, strada Theodor Burada, nr. 60 din Constanta.Echipajele ISU se afla la fata locului. In urma incidentului, chiar si gardul de la Casa Mortuara a cazut. ...

- Un accident rutier s-a produs marți seara pe șoseaua de centura din Alba Iulia, la intersecția drumului spre Drambar cu trecerea de cale ferata. Din cauza neacordarii de prioritate un autocamion s-a tamponat cu un autoturism, iar in urma impactului mașina a fost aruncata de pe carosabil. Potrivit IPJ…

- Un accident a avut loc, luni, in cartierul Barbanț din Alba Iulia, intre doua autoturisme, care au intrat in coliziune circuland in aceeași direcție de mers. Potrivit martorilor, ambele mașini veneau dinspre sensul giratoriu de pe DN 1, iar unul dintre șoferi a semnalizat ca vireaza stanga, in vreme…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața la intresecția strazii Traian cu Luminii din Alba Iulia. Din primele informații doua automobile au fost implicate, iar in urma impactului au fost ranite ușor doua persoane. Luni dimineața in jurul orei 7:50, un accident rutier a avut loc la intersecția strazii…