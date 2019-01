Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce masina in care se aflau a patruns pe contrasens pe Soseaua Petricani din Capitala si a lovit frontal un autobuz, informeaza Brigada Rutiera.

- Traficul este restrictionat pe Calea 13 Septembrie din Capitala, dupa ce luni seara a avut loc un accident intre doua masini, una dintre acestea fiind rasturnata, informeaza Brigada Rutiera, care mai precizeaza ca o persoana este ranita usor.

- Traficul este restricționat pe Calea 13 Septembrie din Capitala, dupa ce luni seara a avut loc un accident intre doua mașini, una dintre acestea fiind rasturnata, informeaza Brigada Rutiera, potrivit Mediafax.O persoana este ranita ușor. Un accident rutier s-a produs, luni seara, pe…

- ”In jurul orei 09.00, conducatorul unui auto in varsta de 32 ani, care se deplasa pe Soseaua Stefan cel Mare, dinspre Lizeanu, cand a ajuns in dreptul STB Dr. Grozovici, a circulat pe linia de tramvai, a surprins si accidentat un barbat in varsta de aproximativ 35 ani. Pietonul este constient”, a…

- Circulația tramvaielor este blocata, vineri, in zona stației Dr. Grozovici din Capitala pe sensul catre Obor, dupa ce șoferul unei mașini a circulat pe linia de tramvai și a lovit un pieton, un barbat in varsta de 35 de ani, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca victima este conștienta,…

- Circulatia tramvaielor este blocata, vineri, in zona statiei Dr. Grozovici din Capitala pe sensul catre Obor, dupa ce soferul unei masini a circulat pe linia de tramvai si a lovit un pieton, un barbat in varsta de 35 de ani, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca victima este constienta.

- Circulația este restricționata, la ora transmiterii știrii, pe Calea Crangași, dupa ce a avut loc un accident cu patru mașini, care nu au pastrat distanța de mers la urcare pe Podul Grant, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca o persoana e ranita ușor, scrie Mediafax.Patru mașini…

- Un șofer in varsta de 25 de ani a derapat cu mașina in parcarea unui mall din nordul Capitalei și a intrat in doua taximetre care erau oprite, apoi a patruns pe trotuar și a lovit bordura și un ornament metalic, anunța marți Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Reprezentanții Brigazii…