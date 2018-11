Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a intrat intr-o curba periculoasa fara sa reduca viteza, astfel ca a ajuns cu masina pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un agent de paza a produs sambata un accident rutier cu un autoturism pe care l ar fi sustras din incinta societatii in care lucra.Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati despre faptul ca, un barbat, in varsta de 40 de ani, din localitatea…

- Traficul este ingreunat in zona Jilava, Soseaua Giurgiului, din cauza unui accident produs intre un tir si o masina. Politia Ilfov informeaza ca soferul tirului a incercat sa intoarca pe linia continua, iar cel din masina nu a putut evita impactul, 6 persoane fiind ranite, dar constiente.

- Un tanar de 23 de ani este cercetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului, dupa ce a condus un autovehicul sub influenta alcoolului, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei, intrand cu masina intr-un copac.

- De cateva zile, centura Devei a devenit mult mai aglomerata, din cauza traficului deviat de pe autostrada A1 Șoimus-Simeria, inchisa pentru lucrari programate. In acest context, apar și accidentele… „In data de 13.10.2017, in jurul orei 16.10, un barbat de 62 de ani, din județul…

- In dimineața zilei de duminica, in jurul orei 07:30, o tanara de 18 ani care conducea un autoturism pe D.N. 7, dinspre Arad spre Deva, din cauza neatenției și a altor preocupari in timpul conducerii, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanțul de pe partea dreapta a sensului de deplasare.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian. La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul dublu continuu,…

- In aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, a avut loc un teribil accident rutier. O mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.