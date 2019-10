Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pe A1 Sibiu-Deva, sunt instituite restrictii de circulație, pentru executarea unor lucrari. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza in zona lucrarilor si sa semnalizeze orice intentie de schimbare a benzii…

- Doi motocicliști au fost surprinși de o camera de supraveghere, sambata, in timp ce mergeau pe contrasens, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Saliște. Imaginile au ajuns la polițiști, care au reușit sa ii identifice și sa ii sancționeze. Imaginile au fost postate pe Facebook si au atras zeci de…

- Un accident rutier s-a produs marți, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. O autoutilitara a intrat intr-un autoturism, dupa ce șoferul s-ar fi uitat pe telefon. Potrivit polițiștilor sibieni, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. In imaginile surprinse pe o camera de supraveghere a traficului se…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat vineri dimineața ca pe Autostrada A1 Sibiu-Deva a fost instituita o restricție de circulație temporara, intre km 246 și 245, pe banda de urgenta si prima banda, pe sensul Sebeș – Sibiu, pentru reparatii carosabil. Restricția…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 8.00, pe autostrada A1, direcția de mers Sibiu – Sebeș, in zona ieșirii spre Mediaș. Din primele informații de la fața locului, doua TIR-uri s-ar fi acroșat. Traficul rutier este blocat in zona accidentului. Știre in curs de actualizare. Sursa…

- Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu, aproape de intrarea in tunelul de la Cristian, anunța membrii grupului Info Trafic Jud. Sibiu. Se pare ca șoferul unui BMW a pierdut controlul mașinii și a lovit parapetele de pe marginea drumului. Martorii spun ca una dintre posibilele cauze ar fi fost acvaplanarea…

- O scena ireala a fost surprinsa ieri pe autostrada Sibiu - Sebeș. Un șofer a mers liniștit pe contrasens. Cateva mașini, care circulau regulamentar, au oprit in ultimul moment. Șoferul „rebel” a fost oprit de niște șoferi de tir care l-au obligat sa intoarca și sa mearga regulamentar. „Uite, ma, cum…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a dat asigurari luni, intr-o emisiune TV, ca la sfarșitul lunii iulie, daca vremea va permite, se vor deschide tronsoanele 3 și 4 pe segmentul Lugoj – Deva. „Daca ne ajuta și vremea, vom deschide tronsoanele 3 și 4 Lugoj-Deva. Deci, de la Sibiu pana la Nadlac…