FOTO – Accident mortal pe raza localității clujene Luna Un teribil accident rutier a avut loc, vineri seara, 23 noiembrie, pe raza localitații clujene Luna. Viața unui barbat a fost curmata intr-o secunda, dupa ce un autoturism l-a lovit pe o trecere de pietoni. Medicii sosiți la fața locului au inceput manevrele de resuscitare, dar totul a fost in zadar. In ultimele saptamani, in județul Cluj, mai mulți oameni au fost uciși sau raniți dupa ce șoferii autovehiculelor nu le-au acordat prioritate de trecere. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:30, dupa lasarea intunericului. Șoferul autoturismului, in varsta de 59 de ani, din județul Sibiu, susține… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Stiri pe aceeasi tema

