Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, in cursul acestei dimineți, pe DN7, in judetul Arad, iar un barbat a decedat, in timp ce altul a fost ranit grav. Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion…

- Acident grav miercuri dimineața, la Toc, Arad. Doua TIR-uri, unul care transporta nisip si altul care transporta un utilaj s-au ciocnit pe DN7. Un barbat a murit și altul a fost grav ranit. Cele doua camioane mergeau in acelasi sens, unul in spatele celuilalt, insa primul sofer a franat brusc, iar…

- Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion care transporta nisip s-a ciocnit cu un camion pe platforma caruia se afla un utilaj de constructii. In urma impactului, doi barbati aflat in cabina unuia dintre camioane au suferit rani grave, iar unul a decedat.…

- O persoana și-a pierdut viața și alta a fost ranita grava dupa ce doua camioane, unul care transporta nisip si altul care transporta un utilaj, s-au ciocnit, miercuri, pe DN7, in judetul Arad. Traficul este complet blocat in zona localitatii Toc si va fi reluat in jurul orei 12.30.

- Zi neagra pe șoselele din județul Hunedoara. Un barbat in varsta de 47 de ani ce conducea pe DN 76, in direcția Brad — Arad, a ieșit de pe șosea și a intrat in coliziune cu panourile suplimentare ce avertizeaza trecerea la nivel cu cale ferata. S-a oprit la peste zece metri de calea ferata, dandu-și…

- O tragedie s a produs la Arad, scrie Observator TV.Doi tineri au murit, iar unul se zbate intre viata si moarte dupa ce au sarit cu BMW ul de pe un pod, masina rasturnandu se de mai multe ori.Accidentul s a produs pe podul dintre sala Polivalenta si cartierul Micalaca.Potrivit primelor informatii, soferul…

- O persoana a murit și trei au fost ranite grav in urma unui accident petrecut, sambata dimineața, in satul Caldarușanca din județul Buzau, dupa ce o mașina și o duba s-au ciocnit. Din cauza accidentului, traficul rutier in zona este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Buzau, pe…

- Accident grav de circulație in aceasta dupa amiaza pe DN 7, in Arad, pe raza localitații Barzava. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un tir. Ambele autovehicule au parasit partea carosabila. In urma impactului violent șoferul din autoturism a ramas incarcerat.…