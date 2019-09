Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- Un barbat de 75 de ani este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier la Cugir, in timp ce conducea sub influența alcoolului. A lovit alta mașina, parcata pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22.12, pe strada I.L. Caragiale din Cugir, fiind soldat cu pagube materiale.…

- Un copil, in varsta de 7 ani, a fost accidentat, marti, in orasul Negresti, de o masina de politie. Minorul s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, in fuga, iar politistul aflat la volanul masinii a franat, insa nu a putut evita impactul. Accidentul in care a fost implicat un autoturism…

- Accidentul a avut loc sambata, la „Rapa Rosie”, o zona greu accesibila din apropierea orasului Sebes, județul Alba. Barbatul, in varsta de 49 de ani, a vrut sa se dea cu parapanta, insa a alunecat și a cazut intr-o rapa inainte sa se lanseze imn zbor. Potrivit Mediafax, barbatul este conștient și nu…

- Un baiat de 9 ani și tatal lui au fost accidentați, miercuri, pe o trecere de pietoni din Targu-Jiu. Cei doi au fost loviți de un autoturism condus de un barbat din Glogova. Accidentul a avut loc pe Calea Severinului, din municipiu. „Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața…

- Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat, de 48 de ani din Tg Jiu și fiul sau de 9 ani s-au angajat in traversarea strazii prin loc marcat și semnalizat corespunzator (pe trecerea de pietoni), au fost acrosati de un autoturism condus de…

- Cațiva martori oculari susțin ca in urma cu puțin timp a avut loc un accident produs chiar pe trecerea de pietoni. Un copil in varsta de aproximativ 9 ani și bunicul lor au fost acroșați de o mașina. Revenim cu detalii! Articolul Un copil și bunicul lui loviți de o mașina pe o trecere de pietoni din…

- Un tanar de 18 ani, care conducea o motocicleta, a fost ranit grav intr-un accident rutier petrecut miercuri la Sebeș. O mașina nu i-a dat prioritate, in intersecție. Tanarul nu avea permis corespunzator categoriei de vehicul pe care-l conducea. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, un barbat…