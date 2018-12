FOTO: Accident la Mureșenii Bîrgăului! Un bolid a ajuns în zidul unei case! Un accident ciudat a avut loc cu puțin timp pe Valea Birgaului, unde o mașina a ajuns in zidul unei case. Un barbat a fost ranit, acesta fiind gasit pe bancheta din spate a autoturismului. In urma cu circa jumatate de ora, un autoturism a ajuns in zidul unei case din localitatea bistrițeana Mureșenii Bargaului. 1 of 2 Din primele informații transmise de ISU Bistrița-Nasaud, o singura persoana a fost ranita, aceasta fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. „Echipajul de prim ajutor SMURD a preluat o victima – pasagerul de pe bancheta spate- conștienta, cooperanta, cu multiple… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, in jurul pranzului, in orașul Nasaud, unde o eleva a Colegiului Național „George Coșbuc” a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa regulamentar strada. Din fericire, tanara nu a suferit traumatsime care sa-i puna in pericol viața. O eleva in varsta de 18 ani…

- Un tanar de pe Valea Birgaului a fost reținut de polițiști, dupa ce a furat din curtea unui consatean un tractor. Acum tanarul risca sa ajunga dupa gratii, daca procurorii il vor duce in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Un tanar in varsta de 24 de ani din localitatea Tiha Birgaului…

- Intr-o declarație politica susținuta astazi in Parlament, deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, a anunțat ca va propune un proiect de lege care sa corecteze neajunsurile din actul normativ dupa care se face calculul pensiilor primarilor. „Știm cu toții ca exista o nedreptate in legea dupa…

- Un barbat in varsta de 90 de ani a fost spulberat de un autovehicul de mare tonaj, pe DN 17 C, in localitatea Coșbuc. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victima aflata deja in stop cardio-respirator și i-au declarat decesul la locul accidentului. Un batran…

- Un barbat din Lechința s-a urcat, luni, rupt de beat la volanul unui tractor și a acroșat pe drumul județean un autoturism care efectua o depașire regulamentara. Mai mult, polițiștii au descoperit ca tractorul respectiv nu era inmatriculat, astfel ca i-au intocmit barbatului dosar penal. Luni, un…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud a organizat, vineri, Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi. La aceasta editie, 34 de agenți economici au oferit 412 locuri de munca: 20 pentru persoanele cu studii superioare, iar alte 392 au fost destinate pentru persoanele cu…

- Un barbat din localitatea Chețiu a trecut prin clipe de groaza, dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat. In final, acesta a fost transportat la o clinica de specialitate la Targu Mureș, cu elicopterul SMURD. Un barbat in varsta de 61 de ani a trecut prin momente de groaza, vineri dupa-amiaza,…

- Un tanar de 20 de ani și-a pierdut viața, sambata seara, dupa ce a cazut de pe un moped, in localitatea Dumitrița. Acesta a fost gasit in stop cardio-respirator de echipajele medicale. Dupa cateva zeci de minute in care i s-au aplicat manevre de resuscitare, medicii au au fost nevoiți sa declare decesul…