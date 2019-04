Stiri pe aceeasi tema

- Au ramas in viata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac si a luat foc. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 02:00, pe soseaua Muncesti din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un tanar de 23 de ani a scapat nevatamat dupa ce s-a izbit violent cu mașina intr-un pilon. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Botanica al Capitalei.Impactul a fost atat de puternic incat automobilul a fost rupt in doua.

- O pesoana a ajuns pe patul de spital dupa ce mașina in care se afla a derapat de pe traseu și s-a tamponat violent intr-un copac de pe marginea carosabilului. Cazul a avit loc in apropiere de satul Troița Noua, raionul Anenii Noi.

- In data de 17.02.2019, in jurul orei 14:55, un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 687 , din directia Peștișul Mare – Cristur, nu a pastrat o distanța regulamentara fața de autoturismul condus de o tanara de 29 de ani, din municipiul…

- Un tanar de 27 de ani și-a pierdut viața, iar altul de 31 de ani a suferit mai multe traumatisme, dupa ce mașina in care se aflau s-a tamponat intr-un copac. Tragedia s-a produs in aceasta noapte, in satul Chirsova.

- La un pas de tragedie in apropiere de localitatea Greblești. Patru persoane au fost spitalizate, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent intr-un stalp. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața in jurul orei 08:40.

- Un șofer care conducea baut a intrat cu mașina in autoturismul in care se aflau doua tinere, una insarcinata, femeile fiind transportate la spital. Accidentul a avut loc la Sibiu. Șoferul care a produs accidentul are 34 de ani și a fost prins cu o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur in aerul…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN 6, intre localitațile Lovrin Și Șandra. O mașina a ieșit in decor și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului La volanul autoturismului se afla un tanar de 25 de ani, care din cauza condiției drumului, a pierdut controlul volanului și a parasit carosabilul…