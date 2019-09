FOTO – Accident la Aghireșu Fabrici. Trei mașini avariate și șoferul imprudent rănit Un accident rutier s-a produs, duminica la orele pranzului, pe raza localitații clujene Aghireșu Fabrici. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza in curba, a ajuns pe contrasens, a ieșit de pe șosea și a avariat doua garaje și autoturismele din acestea. Avariata serios a fost și mașina care a lovit garajele. Șoferul Ionuț Orzoi, de 31 de ani, a ajuns la spital cu leziuni la coloana. La locul accidentului au fost trimise echipe de prim ajutor și de poliție. Șoferul autoturismului a fost scos din mașina de catre pompieri, avand leziuni la nivelul coloanei vertebrale și a fost transportat la… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noapte alba pentru polițiștii și pompierii din Capitala. Nu mai puțin de trei accidente rutiere s-au petrecut, unul dupa altul, la intervale scurte de timp. 8 persoane au ajuns la spital și 10 mașini, printre care și un bolid de lux, au fost grav avariate.

- Actorul Kevin Hart a fost ranit grav intr-un accident de circulație produs pe o autostrada din California. Kevin Hart a ajuns la spital cu "leziuni majore la spate", la fel ca și șoferul care ii conducea mașina. O femeie aflata in autoturism a suferit rani ușoare. Accidentul a avut loc duminica dimineata…

- Un accident rutier a avut loc, cu putin timp in urma, pe bulevardul 1 Mai din Constanta, in zona Centrului de Scafandri. Din primele informatii, un pieton a fost ranit.Doua autoturisme au fost avariate. ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani a tras o sperietura și s-a ales cu cateva cucuie in urma unui accident de circulație produs in aceasta dupa-amiaza in Reșița. Conform primelor cercetari, se pare ca responsabil de producerea accidentului ar fi fost chiar tanarul in cauza. Aflat la volanul unui autoturism,…

- Timp de 65 de minute, municipiul Constanta s-a aflat sub avertizare Cod Portocaliu de vijelie. Zeci de masini au fost avariate de copacii si stalpii cazuti, iar mai multe cladiri au ramas fara acoperis.

- Un tanar de 24 de ani care conducea baut in Pitești a scapat mașina de sub control, in noaptea de miercuri spre joi, s-a izbitt un stalp, pe care l-a daramat, și apoi a lovit alte trei mașini care se aflau parcate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Argeș au declarat,…

- Prizonieri in masini. Este frustrarea pe care o resimt, zi de zi, cei care locuiesc in Bucuresti si care au ajuns sa faca in medie trei sferturi de ora - pana la serviciu, potrivit unui studiu recent, scrie ProTV . Cum transportul in comun nu este bine pus la punct, aproape jumatate merg cu masina,…

- Zeci de copaci au fost doborati, 12 autoturisme au fost avariate si mai multe acoperisuri au fost luate de vant, in 28 de localitati, dupa vijeliile din ultimele 24 de ore. The post Zeci de copaci doborati de vant si masini avariate, dupa vijeliile din ultimele 24 de ore. Foto appeared first on Renasterea…