Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.02.2019, ora 14:17, Poliția Orașului Simeria, a fost sesizata prin intermediul apelului de urgența 112, cu privire la faptul ca, pe DN7 la intrare in localitatea Simeria Veche, a avut loc un accident de circulație. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat ca, un conducator auto…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara, intre Satu Mare și Carei, mai exact intre Moftinu Mic și Vraja Crasnei. Teribilul accident a avut loc in jurul orei 21.30, a anunțat presasm.ro . Un tir și un automobil au avut o ciocnire frontala. In urma impactului, ambele vehicule au luat foc.…

- Un barbat din Alba care conducea un autocar a fost implicat intr-un accident grav petrecut pe DN76 in judetul Hunedoara. Un autoturism a intrat in depasire si a lovit autobuzul, pe contrasens, apoi a fost acrosat alta masina. Soferul autoturismului si o pasagera au fost raniti. Potrivit IPJ Hunedoara,…

- Traian Berbeceanu, fost sef BCCO, a fost implicat intr-un accident grav, in urma cu putin timp, pe centura Devei, in Hunedoara. El a intrat cu mașina intr-o duba. Din primele informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa intoarca, fiind pe banda intai, moment in care Traian Berbeceanu, care circula…

- Nenorocirea s-a petrecut in aceasta dimineața, pe DN 49 Arad-Oradea, in zona Domeniilor Lupas. Un tir incarcat cu napolitane s-a rasturnat pe marginea drumului., iar soferul camionului a ramas blocat in cabina. La fața locului a fost solicitat un echipaj de descarcerarea, insa din pacate șoferul a fost…

- Luni dupa-masa, un barbat in varsta de 64 de ani, din localitatea Bucium, judetul Hunedoara, a condus un autoturism pe o strada laterala din localitatea Oraștioara de Sus, iar cand a ajuns la intersecția cu D.J. 705 A, a efectuat virajul spre stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului…

- Barbatul, in vasta de 50 de ani, a fost gasit decedat si incarcerat in cabina masinii de catre echipele de prim-ajutor si descarcerare care au fost trimise la fata locului."Politistii fac cercetari privind cauza producerii evenimentului rutier, din primele verificari fiind posibil ca soferul…

- Un tir frigorific incarcat cu carcase de porc s-a rasturnat in Deva, județul Hunedoara, intre localitațile Leșnic și Sacamaș. Șoferul este cel mai probabil decedat, cabina fiind un morman de fiare. Cei de la descarcerare se lupta sa scoata victima, trficul este ingreunat in zona. Articolul Acum ACCIDENT…