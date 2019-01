Stiri pe aceeasi tema

- Cinci romani au fost victime intr-un accident in Ungaria. Masina lor a fost izibita de un TIR si a zburat in sant. Accidentul a avut ... The post Cinci romani, victime intr-un accident in Ungaria. Masina lor, izibita de un TIR, a zburat in sant appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au decedat miercuri noaptea spre joi, in urma unui accident mortal care a avut loc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in care au ... The post FOTO: ACCIDENT MORTAL pe autostrada A1, Sebeș-Sibiu. Doua victime au DECEDAT in urma impactului dintre un autoturism și un autotren appeared first on…

- Doua persoane au murit si 19 au fost ranite intr-un grav accident de circulatie produs in noaptea de Revelion in conditii de ceata pe o autostrada in landul Baden-Wurttemberg din sud-vestul Germaniei,...

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges citat de Agerpres.roPotrivit pompierilor, in total sunt cinci victime, niciuna incarcerata, dar traficul rutier este…

- MAE a informat, marti, referitor la faptul ca doua persoane au murit, iar alte patru sunt date disparute dupa ce un segment din autostrada intre localitatile Borba si Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabusit luni din cauza ploilor abundente, ca nu sunt cetateni romani printre victime.

- Accident rutier in nordul Germaniei! Zece muncitori romani, in stare grava, dupa ce un vehicul utilitar, la bordul caruia se aflau 12 romani, s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea unei drum din Germania, intre localitațile Barlt și Trennewurth, informeaza publicația Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag,…

- Trei persoane au fost ranite intr un accident rutier care a avut loc luni seara pe A1 Bucuresti Pitesti, traficul rutier fiind blocat la kilometrul 104, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate sase…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi, pe tronsonul de autostrada Turda - Gilau, soldat cu ranirea grava a doua persoane.Potrivit Centrului de INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române, pe sensul Turda catre Gilau al autostrazii A3, la km 33, a avut loc o coliziune…