Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…

- Dupa ce-a petrecut bine, un tanar s-a urcat la volan. Polițiștii au fost pe faza și au incercat sa-l opreasca, dar curajosul nu s-a lasat. Sambata dimineața in jurul orei 2,30, un tanar de 22 de ani, s-a urcat la volanul unui autoturism marca Ford. Un echipaj de poliție aflat in zona i-a facut semn…

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…

- La data de 1 septembrie 2018, in jurul orei 10.30, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vintu de Jos au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DN 7, pe raza comunei Sibot, soldat cu pagube materiale. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul implicat…

- Un barbat în vârsta de 36 de ani a murit, dupa ce scuterul pe care se deplasa a fost lovit de o Toyota, pe șoseaua Chișinau-Balți. Tragedia a avut loc ieri, în jurul orei 16:45. Barbatul care conducea scuterul nu s-ar fi asigurat înainte sa iasa la…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Accident teribil in aceasta dupa amiaza pe o strada din cartirul Kuntz, din Timișoara. Un tanar de 17 ani s-a urcat la valanul mașinii tatalui sau și a pornit intr-o cursa nebuna pe strazile din cartier. La un moment dat a lovit doua fete, una de 14 ani și una de doar 3 ani. Aceasta […] The post Tanar…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Accindetul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 18.00, in zona Alba Mall. Revenim cu amanunte.