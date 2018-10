Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accient rutier a avut loc in urmacu putin timp pe bulevardul Știrbei Voda. Un autoturism condus de un barbat ar fi ieșit de pe strada pe unde se face accesul in stadionul Ion Oblemenco și nu ar fi acordat ...

- Soferul a lovit pe trecerea de pietoni o fetita care era pe o tricicleta si pe tatal acesteia. A primit doi ani de inchisoare. In acelasi dosar au fost condamnati alti trei barbati care l-au ajutat pe conducatorul auto sa-si distruga masina. Unul dintre acestia a fost administratorul stadionului „Ion…

- Un accident s-a produs, duminica, pe DN 1, in zona Santimbru, mai sus de sensul giratoriu. Potrivit informațiilor furnizate de șoferi, doua mașini au intrat in coliziune frontala. Traficul pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș, se desfașoara cu restricții de viteza La fața locului au ajuns și echipaje…

- Doua femei și trei barbați au fost raniți în urma unui accident rutier produs pe DN 2A, în zona Hanul Morilor din județul Constanța. Din primele cercetari, se pare ca victimele se aflau în doua mașini care s-au ciocnit frontal. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, luni seara, in comuna damboviteana Razvad, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar una dintre masini s-a rasturnat. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru a scoate una din victime din autoturismul rasturnat.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, la un accident rutier petrecut pe drumul de ocolire al municipiului Caracal, la fata locului deplasandu-se SMURD Caracal si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Olt. In accident…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața in jurul orei 06:20 pe DN1C pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații reiese faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Șoferul unu Volkswagen, un barbat de 29 de ani din Iași in timp ce se deplasa pe direcția de mers Cluj…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul municipiului Sibiu. Traficul pe benzile 1 si 2 este blocat.Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in…