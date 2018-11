Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe un drum national din Timis, transmis in direct pe o retea de socializare. Un barbat care gonea cu 180 de kilometri la ora a murit dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a ciocnit, pe contrasens, de un alt autoturism.

- Un tanar de 16 ani din comuna Jucu este cercetat de politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla pentru conducere fara permis. Pe 7 octombrie, in jurul orei 12.30, politistii au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe D.J. 109 D, pe raza localitatii…

- La data de 5 septembrie, în jurul orei 19.10, pe Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca Est, a avut loc un accident rutier usor în urma caruia a fost ranita usor o persoana iar doua autoturisme au fost avariate în urmatoarele împrejurari. “Un conducator auto, în…

- Acest barbat a recunoscut in fata camerei de filmat ca a consumat bauturi alcoolice. Nu ar fi fost nimic grav, daca cu putin timp in urma nu ar fi fost implicat intr-un accident rutier. Masina pe care acesta o conducea a fost lovita de un alt automobil.

- In noaptea de marți spre miercuri, 4-5 septembrie, in jurul orei 00.00, pe D.C. 37, in localitatea Hasdate, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia doua persoane au suferit rani usoare, iar un autoturism a fost serios avariat. Din primele informații, un barbat de 21 de ani din municipiul Gherla,…

- Un tanar de 26 de ani din comuna Bobota s-a ales cu dosar penal, dupa ce a provocat un accident de circulatie, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Evenimentul rutier a avut loc luni, 3 septembrie, in jurul orei 15.30, pe DN 1 F, in afara localitatii Sarmasag. Potrivit politistilor, in timp…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis. Potrivit…

- Doua persoane aflate intr-o mașina și trei pasageri dintr-un autobuz au fost raniți in urma unui accident produs la Cluj-Napoca. Evenimentul a avut loc pe 21 august, in jurul orei 16. Din verificarile polițiștilor a rezultat ca un tanar de 25 de ani, din satul Nasal, comuna Țaga, in timp ce conducea…